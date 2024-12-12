Селезньов розкритикував Судакова, Шахтар та український футбол

Георгій Судаков у грі проти "Баварії". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов поділився думкою про перспективи "Шахтаря" у єврокубках. Експерт оцінив поразку "гірників" від "Баварії".

Селезньов вважає, що українські команди не готові конкурувати з європейськими грандами, повідомляє UA-Football.

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Донецький "Шахтар" забив перший гол у матчі Ліги чемпіонів із "Баварією", але програв з рахунком 1:5. Колишній форвард "гірників" Євген Селезньов не очікував побачити таке фіаско. Він розумів, що у "Шахтаря" мало шансів на успіх, але не думав, що підопічні Маріно Пушича пропустять одразу п'ять м'ячів.

Євген Селезньов відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Що Селезньов сказав про "Шахтар"

Ексфорвард національної команди вважає, що поразка "гірників" підтвердила слабкість українських команд у єврокубках. Євген Селезньов упевнений, що це пов'язано із поточними реаліями. "Шахтарю", "Динамо" та іншим українським клубам складно тримати рівень за наявності війни в країні та відсутності можливості посилити склад сильними легіонерами. Селезньов заявив, що чемпіонату України не вистачає швидкості та агресії.

Також експерт розкритикував Георгія Судакова та інших лідерів "Шахтаря". Селезньов вважає, що зірковий півзахисник "гірників" нічим не запам'ятався у матчі з "Баварією". На думку колишнього форварда це демонструє загальний рівень УПЛ.

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