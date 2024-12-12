Селезнев раскритиковал Судакова, Шахтер и украинский футбол

Селезнев раскритиковал Судакова из-за игры за Шахтер
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о перспективах "Шахтера" в еврокубках. Эксперт оценил поражение "горняков" от "Баварии".
Селезнев считает, что украинские команды не готовы конкурировать с европейскими грандами, сообщает UA-Football.
Донецкий "Шахтер" забил первый гол в матче Лиги чемпионов с "Баварией", но проиграл со счетом 1:5. Бывший форвард "горняков" Евгений Селезнев не ожидал увидеть такое фиаско. Он понимал, что у "Шахтера" мало шансов на успех, но не думал, что подопечные Марино Пушича пропустят сразу пять мячей.
Что Селезнев сказал о "Шахтере"
Экс-форвард национальной команды считает, что поражение "горняков" подтвердило слабость украинских команд в еврокубках. Евгений Селезнев уверен, что это связано с текущими реалиями. "Шахтеру", "Динамо" и другим украинским клубам сложно держать уровень при наличии войны в стране и отсутствия возможности усилить состав сильными легионерами. Селезнев заявил, что чемпионату Украины не хватает скорости и агрессии.
Также эксперт раскритиковал Георгия Судакова и других лидеров "Шахтера". Селезнев считает, что звездный полузащитник "горняков" ничем не запомнился в матче с "Баварией". По мнению бывшего форварда, это демонстрирует общий уровень УПЛ.
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