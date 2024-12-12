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Селезнев раскритиковал Судакова из-за игры за Шахтер

12 декабря 2024 13:14
Станислав Костюк - Редактор
Селезнев раскритиковал Судакова, Шахтер и украинский футбол
Георгий Судаков в игре против "Баварии". Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о перспективах "Шахтера" в еврокубках. Эксперт оценил поражение "горняков" от "Баварии".

Селезнев считает, что украинские команды не готовы конкурировать с европейскими грандами, сообщает UA-Football

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Донецкий "Шахтер" забил первый гол в матче Лиги чемпионов с "Баварией", но проиграл со счетом 1:5. Бывший форвард "горняков" Евгений Селезнев не ожидал увидеть такое фиаско. Он понимал, что у "Шахтера" мало шансов на успех, но не думал, что подопечные Марино Пушича пропустят сразу пять мячей. 

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Что Селезнев сказал о "Шахтере" 

Экс-форвард национальной команды считает, что поражение "горняков" подтвердило слабость украинских команд в еврокубках. Евгений Селезнев уверен, что это связано с текущими реалиями. "Шахтеру", "Динамо" и другим украинским клубам сложно держать уровень при наличии войны в стране и отсутствия возможности усилить состав сильными легионерами. Селезнев заявил, что чемпионату Украины не хватает скорости и агрессии. 

Также эксперт раскритиковал Георгия Судакова и других лидеров "Шахтера". Селезнев считает, что звездный полузащитник "горняков" ничем не запомнился в матче с "Баварией". По мнению бывшего форварда, это демонстрирует общий уровень УПЛ. 

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спорт футбол ФК Шахтер Георгий Судаков Евгений Селезнев

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