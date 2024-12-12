У Києві завершилися Ігри ветеранів — хто взяв участь і як проходили змагання

У Києві завершилися фінальні змагання "Ігри ветеранів" — фото
У Києві впродовж 6-8 грудня відбувся фінал Всеукраїнських спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців "Ігри ветеранів", організованих Міністерством у справах ветеранів України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці, ветерани війни та колишні працівники правоохоронних органів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
"Ігри ветеранів" у Києві
Протягом регіональних етапів, що пройшли в Одесі, Івано-Франківську, Житомирі та Кривому Розі, учасники змагалися у дисциплінах "Кросфіт" та "Кіберспорт". Загалом у змаганнях взяли участь 190 ветеранів з різних куточків України. Фінальні змагання стали кульмінацією цього спортивного заходу.
Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час фіналу наголосила на важливості підтримки ветеранів через спорт:
"Я щаслива, що ми можемо підтримувати наших воїнів, зокрема, і в такий спосіб, організовуючи змагання "Ігри ветеранів", і щиро сподіваюсь, що з кожним роком наша родина буде збільшуватися, що наші учасники приводитимуть своїх друзів та побратимів, тих, хто служить та тих, хто вже звільнився. Аби кожен розумів, чому спорт — це круто та важливо, чому потрібно розвиватися фізично та що ти можеш отримати на виході. Аби кожен українець бачив та наслідував приклад вашої взаємопідтримки", — сказала вона.
У категорії "Кросфіт" учасники виконували адаптовані вправи, що включали елементи важкої атлетики, кардіо та вправи з власною вагою. Ветерани були поділені на 13 категорій залежно від їхнього фізичного стану, а переможців визначали за швидкістю виконання вправ та кількістю повторень.
Переможці у дисципліні "Кросфіт":
Категорія H1
Жінки
- Hiконoвa Яна
Чоловіки
- Танасійчук Роман
- Галунко Гліб
- Панасюк Валентин
Категорія N1.1
- Камсков Apтeм
- Мицик Сергій
- Сокол Сергій
Категорія R1
- Завірюхін Артем
- Дубов Сергій
- Євтушенко Олександр
Категорія H2
- Гладкий Антон
- Дмитраш Максим
- Петренко Юрій
- Гулій Максим
Категорія S1
- Дорошко Євгеній
- Щербак Олег
Категорія N2
- Скрипник Артем
- Крехальов Олександр
- Литовченко Юрій
Категорія R2
- Грязних Олександр
- Ходос Олександр
Категорія NO
Жінки
- Аліманова Ярина
Чоловіки
- Лисенко Євгеній
- Моргун Олег
- Шинкарук Biктop
Категорія N2.2
- Гільчук Вадим
- Литвинов Денис
- Передереєв Артем
Категорія WO
- Вознюк Назар
- Середа Михайло
- Смольніков Денис
Категорія N1
- Заріцький Микола
- Тихонівський Павло
- Шатіло Владислав
Категорія RO
- Дмитрук Євгеній
- Троян Ігор
- Заболотній Андрій
- Саєнко Едуард
Категорія W1
- Федосєєнко Євген
- Дамаскін Михайло
Кіберспортивні змагання
У категорії "Кіберспорт" ветерани та військовослужбовці змагалися у популярних відеоіграх: Dota 2, Counter-Strike 2 і EA FC 25. Для деяких жанрів учасників об’єднували у випадково сформовані команди.
Переможці у дисципліні "Кіберспорт":
EA FC 25
- Павло Тихонівський
- Владислав Ліснічук
- Дмитро Чайка
Dota 2
"Team Malta Style"
- Михайло Дамаскін
- Євгеній Іванов
- Андрій Бережний
- Ілля Гайдук
- Микита Рудь
Counter-Strike 2
"Non Stop"
- Олексій Тюхтій
- Тарас Спеціальний
- Ростислав Квачан
- Владислав Єзик
- Ярослав Пошелюжний
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