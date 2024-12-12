У Києві завершилися Ігри ветеранів — хто взяв участь і як проходили змагання

Учасники Всеукраїнських змагань "Ігри ветеранів": Фото: Мінветеранів

У Києві впродовж 6-8 грудня відбувся фінал Всеукраїнських спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців "Ігри ветеранів", організованих Міністерством у справах ветеранів України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці, ветерани війни та колишні працівники правоохоронних органів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

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Протягом регіональних етапів, що пройшли в Одесі, Івано-Франківську, Житомирі та Кривому Розі, учасники змагалися у дисциплінах "Кросфіт" та "Кіберспорт". Загалом у змаганнях взяли участь 190 ветеранів з різних куточків України. Фінальні змагання стали кульмінацією цього спортивного заходу.

Призери змагань. Фото: пресслужба Мінветеранів

Нагородження призерів. Фото: пресслужба Мінветеранів

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час фіналу наголосила на важливості підтримки ветеранів через спорт:

"Я щаслива, що ми можемо підтримувати наших воїнів, зокрема, і в такий спосіб, організовуючи змагання "Ігри ветеранів", і щиро сподіваюсь, що з кожним роком наша родина буде збільшуватися, що наші учасники приводитимуть своїх друзів та побратимів, тих, хто служить та тих, хто вже звільнився. Аби кожен розумів, чому спорт — це круто та важливо, чому потрібно розвиватися фізично та що ти можеш отримати на виході. Аби кожен українець бачив та наслідував приклад вашої взаємопідтримки", — сказала вона.

Змагання ветеранів. Фото: пресслужба Мінветеранів

Спортивні змагання. Фото: пресслужба Мінветеранів

Змагання з кросфіту. Фото: пресслужба Мінветеранів

У категорії "Кросфіт" учасники виконували адаптовані вправи, що включали елементи важкої атлетики, кардіо та вправи з власною вагою. Ветерани були поділені на 13 категорій залежно від їхнього фізичного стану, а переможців визначали за швидкістю виконання вправ та кількістю повторень.

Переможці у дисципліні "Кросфіт":

Категорія H1

Жінки

Hiконoвa Яна

Чоловіки

Танасійчук Роман

Галунко Гліб

Панасюк Валентин

Категорія N1.1

Камсков Apтeм

Мицик Сергій

Сокол Сергій

Категорія R1

Завірюхін Артем

Дубов Сергій

Євтушенко Олександр

Категорія H2

Гладкий Антон

Дмитраш Максим

Петренко Юрій

Гулій Максим

Категорія S1

Дорошко Євгеній

Щербак Олег

Категорія N2

Скрипник Артем

Крехальов Олександр

Литовченко Юрій

Категорія R2

Грязних Олександр

Ходос Олександр

Категорія NO

Жінки

Аліманова Ярина

Чоловіки

Лисенко Євгеній

Моргун Олег

Шинкарук Biктop

Категорія N2.2

Гільчук Вадим

Литвинов Денис

Передереєв Артем

Категорія WO

Вознюк Назар

Середа Михайло

Смольніков Денис

Категорія N1

Заріцький Микола

Тихонівський Павло

Шатіло Владислав

Категорія RO

Дмитрук Євгеній

Троян Ігор

Заболотній Андрій

Саєнко Едуард

Категорія W1

Федосєєнко Євген

Дамаскін Михайло

Кіберспортивні змагання

Кіберспортивні змагання. Фото: пресслужба Мінветеранів

У категорії "Кіберспорт" ветерани та військовослужбовці змагалися у популярних відеоіграх: Dota 2, Counter-Strike 2 і EA FC 25. Для деяких жанрів учасників об’єднували у випадково сформовані команди.

Переможці у дисципліні "Кіберспорт":

EA FC 25

Павло Тихонівський

Владислав Ліснічук

Дмитро Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

Михайло Дамаскін

Євгеній Іванов

Андрій Бережний

Ілля Гайдук

Микита Рудь

Counter-Strike 2

"Non Stop"

Олексій Тюхтій

Тарас Спеціальний

Ростислав Квачан

Владислав Єзик

Ярослав Пошелюжний

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