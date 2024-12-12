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У Києві завершилися фінальні змагання "Ігри ветеранів" — фото

12 грудня 2024 13:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві завершилися Ігри ветеранів — хто взяв участь і як проходили змагання
Учасники Всеукраїнських змагань "Ігри ветеранів": Фото: Мінветеранів
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві впродовж 6-8 грудня відбувся фінал Всеукраїнських спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців "Ігри ветеранів", організованих Міністерством у справах ветеранів України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці, ветерани війни та колишні працівники правоохоронних органів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

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Протягом регіональних етапів, що пройшли в Одесі, Івано-Франківську, Житомирі та Кривому Розі, учасники змагалися у дисциплінах "Кросфіт" та "Кіберспорт". Загалом у змаганнях взяли участь 190 ветеранів з різних куточків України. Фінальні змагання стали кульмінацією цього спортивного заходу.

Ігри ветеранів
Призери змагань. Фото: пресслужба Мінветеранів
Ігри ветеранів
Нагородження призерів. Фото: пресслужба Мінветеранів

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час фіналу наголосила на важливості підтримки ветеранів через спорт:

"Я щаслива, що ми можемо підтримувати наших воїнів, зокрема, і в такий спосіб, організовуючи змагання "Ігри ветеранів", і щиро сподіваюсь, що з кожним роком наша родина буде збільшуватися, що наші учасники приводитимуть своїх друзів та побратимів, тих, хто служить та тих, хто вже звільнився. Аби кожен розумів, чому спорт — це круто та важливо, чому потрібно розвиватися фізично та що ти можеш отримати на виході. Аби кожен українець бачив та наслідував приклад вашої взаємопідтримки", — сказала вона. 

Київ змагання ветеранів
Змагання ветеранів. Фото: пресслужба Мінветеранів
Змагання
Спортивні змагання. Фото: пресслужба Мінветеранів
Ветерани змагання Київ
Змагання з кросфіту. Фото: пресслужба Мінветеранів

У категорії "Кросфіт" учасники виконували адаптовані вправи, що включали елементи важкої атлетики, кардіо та вправи з власною вагою. Ветерани були поділені на 13 категорій залежно від їхнього фізичного стану, а переможців визначали за швидкістю виконання вправ та кількістю повторень.

Переможці у дисципліні "Кросфіт":

Категорія H1

Жінки

  • Hiконoвa Яна

Чоловіки

  • Танасійчук Роман
  • Галунко Гліб
  • Панасюк Валентин

Категорія N1.1

  • Камсков Apтeм
  • Мицик Сергій
  • Сокол Сергій

Категорія R1

  • Завірюхін Артем
  • Дубов Сергій
  • Євтушенко Олександр

Категорія H2

  • Гладкий Антон
  • Дмитраш Максим
  • Петренко Юрій
  • Гулій Максим

Категорія S1

  • Дорошко Євгеній
  • Щербак Олег

Категорія N2

  • Скрипник Артем
  • Крехальов Олександр
  • Литовченко Юрій

Категорія R2

  • Грязних Олександр
  • Ходос Олександр

Категорія NO

Жінки

  • Аліманова Ярина

Чоловіки

  • Лисенко Євгеній
  • Моргун Олег
  • Шинкарук Biктop

Категорія N2.2 

  • Гільчук Вадим
  • Литвинов Денис
  • Передереєв Артем

Категорія WO

  • Вознюк Назар
  • Середа Михайло
  • Смольніков Денис

Категорія N1

  • Заріцький Микола
  • Тихонівський Павло
  • Шатіло Владислав

Категорія RO

  • Дмитрук Євгеній 
  • Троян Ігор
  • Заболотній Андрій
  • Саєнко Едуард

Категорія W1

  • Федосєєнко Євген
  • Дамаскін Михайло

Кіберспортивні змагання

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Кіберспортивні змагання. Фото: пресслужба Мінветеранів

У категорії "Кіберспорт" ветерани та військовослужбовці змагалися у популярних відеоіграх: Dota 2, Counter-Strike 2 і EA FC 25. Для деяких жанрів учасників об’єднували у випадково сформовані команди.

Переможці у дисципліні "Кіберспорт":

EA FC 25

  • Павло Тихонівський
  • Владислав Ліснічук
  • Дмитро Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

  • Михайло Дамаскін
  • Євгеній Іванов
  • Андрій Бережний
  • Ілля Гайдук
  • Микита Рудь 

Counter-Strike 2

"Non Stop" 

  • Олексій Тюхтій
  • Тарас Спеціальний
  • Ростислав Квачан 
  • Владислав Єзик 
  • Ярослав Пошелюжний

Нагадаємо, ексфорвард Збірної України Євген Селезньов жорстко висловився про перспектики "Шахтаря".

Також Віталій Кличко розповів, що він думає про Олександра Усика. 

спорт ветерани Змагання Кіберспорт Мінветеранів

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