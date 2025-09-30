Видео
Главная Спорт У нападающего сборной Украины U-20 очень горячая жена — фото

У нападающего сборной Украины U-20 очень горячая жена — фото

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 08:38
Как выглядит красотка, которая является девушкой звезды сборной Украины U-20
Девушка Александра Пищура. Фото: instagram.com/amiso_24

Сборная Украины U-20 по футболу открыла общественности еще одного талантливого нападающего. На сцену вышел Александр Пищур, который является сыном бывшего футболиста луцкой "Волыни" Александра Пищура-старшего.

Высоченный гигант из "Дера" сейчас имеет отношения с очень красивой девушкой, которую зовут Амина, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Девушка Александра Пищура
Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

Пищура дома всегда радует восточная красавица

С поддержкой Амины 20-летний форвард начал турнир идеально и в стартовом матче группы B против Южной Кореи Украина забил гол, а команда одержала победу со счетом 2:1.

Девушка Александра Пищура
Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

На 16-й минуте Александр, воспользовавшись навесом Вернаттуса, мощным ударом головой замкнул атаку.

Девушка Александра Пищура
Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

Все время на чемпионате мира за него болела девушка, с которой они встречаются несколько месяцев. Судя по постам Александра в соцсетях, он очень влюблен в девушку.

На гол своего парня Амина отреагировала словами "Мой любимый".

Девушка Александра Пищура
Амина поддержала своего парня. Фото: скриншот

С такой поддержкой Пищур, рост которого больше двух метров, может стать звездой турнира. Сейчас об игроке уже начали говорить.

Напомним, малоизвестные факты об Андрее Шевченко могут удивить.

Киевское "Динамо" заменит Александра Шовковского на другого тренера — что известно.

футбол украинские легионеры (футбол) жены футболистов Сборная Украины U-20 Александр Пищур
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
