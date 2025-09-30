Как выглядит красотка, которая является девушкой звезды сборной Украины U-20

Девушка Александра Пищура. Фото: instagram.com/amiso_24

Сборная Украины U-20 по футболу открыла общественности еще одного талантливого нападающего. На сцену вышел Александр Пищур, который является сыном бывшего футболиста луцкой "Волыни" Александра Пищура-старшего.

Высоченный гигант из "Дера" сейчас имеет отношения с очень красивой девушкой, которую зовут Амина, сообщил портал Новини.LIVE.

Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

Пищура дома всегда радует восточная красавица

С поддержкой Амины 20-летний форвард начал турнир идеально и в стартовом матче группы B против Южной Кореи Украина забил гол, а команда одержала победу со счетом 2:1.

Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

На 16-й минуте Александр, воспользовавшись навесом Вернаттуса, мощным ударом головой замкнул атаку.

Девушка Александра Пищура Амина. Фото: instagram.com/amiso_24

Все время на чемпионате мира за него болела девушка, с которой они встречаются несколько месяцев. Судя по постам Александра в соцсетях, он очень влюблен в девушку.

На гол своего парня Амина отреагировала словами "Мой любимый".

Амина поддержала своего парня. Фото: скриншот

С такой поддержкой Пищур, рост которого больше двух метров, может стать звездой турнира. Сейчас об игроке уже начали говорить.

