Як виглядає красуня, яка є дівчиною зірки збірної України U-20

Дівчина Олександра Піщура. Фото: instagram.com/amiso_24

Збірна України U-20 з футболу відкрила на загал ще одного талановитого нападника. На сцену вийшов Олександр Піщур, який є сином колишнього футболіста луцької "Волині" Олександра Піщура-старшого.

Височезний гігант із "Дьора" наразі має стосунки з дуже красивою дівчиною, яку звати Аміна, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дівчина Олександра Піщура Аміна. Фото: instagram.com/amiso_24

Піщура вдома завжди радує східна красуня

З підтримкою Аміни 20-річний форвард розпочав турнір ідеально й у стартовому матчі групи B проти Південної Кореї Україна забив гол, а команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

Дівчина Олександра Піщура Аміна. Фото: instagram.com/amiso_24

На 16-й хвилині Олександр, скориставшись навісом Вернаттуса, потужним ударом головою замкнув атаку.

Дівчина Олександра Піщура Аміна. Фото: instagram.com/amiso_24

Весь час на чемпіонаті світу за нього вболівала дівчина, з якою вони зустрічаються кілька місяців.

Судячи з постів Олександра в соцмережах, він дуже закоханий у дівчину. На гол свого хлопця Аміна відреагувала словами "Мій коханий".

Аміна підтримала свого хлопця. Фото: скриншот

З такою підтримкою Піщур, зріст якого за два метри, може стати зіркою турніру. Наразі про гравця вже почали говорити.

Нагадаємо, маловідомі факти про Андрія Шевченка можуть здивувати.

Київське "Динамо" замінить Олександра Шовковського на іншого тренера — що відомо.