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В Париже отменили тренировки для олимпийских пловцов в Сене — какая причина

28 июля 2024 17:14
Виктория Козырь - редактор
Олимпийские игры-2024 — в Париже отменили тренировки по плаванию в реке Сена
Река Сена в Париже. Фото: theearfultower.com
Виктория Козырь - редактор

В Париже в воскресенье, 28 июля, отменили часть по плаванию на первой тренировке по триатлону в реке Сена. После дождей вода снова загрязнилась.

Об этом сообщает Le Monde.

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Отмена тренировки в реке Сена

Оргкомитет Олимпийских игр вместе с Международной федерацией триатлона и местными властями приняли совместное решение отменить часть первой тренировки в Сене из-за того, что уровень воды "не обеспечивает достаточных гарантий". Недавно организаторы объясняли, что дожди, которые привели к повышению уровня воды на примерно 16 мм, могут ухудшить ее качество.

Они не опубликовали показатели качества, а именно уровень бактерий кишечной палочки и энтерококков. Однако организаторы подчеркнули, что приоритетом является здоровье спортсменов.

Они считают, что качество воды в Сене вернется к показателю ниже нормы до начала соревнований по триатлону 30 июля.

На следующей неделе триатлонисты смогут "ознакомиться" с рекой перед соревнованием, даже если некоторые решат тренироваться в бассейне.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже 28 июля пройдет второй соревновательный день. Активно начнут стартовать украинские спортсмены, среди которых претенденты на медали в дзюдо, велоспорте и гребле.

Также украинская теннисистка Ангелина Калинина не сможет принять участие в Олимпиаде-2024. Спортсмену не везло с начала турнира.

Олимпийские игры Париж вода Олимпиада-2024 плавание спортсмены

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