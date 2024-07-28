Олімпійські ігри-2024 — у Парижі скасували тренування з плавання у річці Сена

Річка Сена у Парижі. Фото: theearfultower.com

У Парижі у неділю, 28 липня, скасували частину з плавання на першому тренуванні з тріатлону у річці Сена. Після дощів вода знову забруднилася.

Про це повідомляє Le Monde.

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Скасування тренування у річці Сена

Оргкомітет Олімпійських ігор разом з Міжнародною федерацією тріатлону та місцевою владою прийняли спільне рішення скасувати частину першого тренування в Сені через те, що рівень води "не забезпечує достатніх гарантій". Нещодавно організатори пояснювали, що дощі, що призвели до підвищення рівня води на приблизно 16 мм, можуть погіршити її якість.

Вони не опублікували показники якості, а саме рівень бактерій кишкової палички та ентерококів. Однак організатори наголосили, що пріоритетом є здоров’я спортсменів.

Вони вважають, що якість води в Сені повернеться до показника нижчого за норму до початку змагань з тріатлону 30 липня.

Наступного тижня тріатлоністи матимуть змогу "ознайомитися" з річкою перед змаганням, навіть якщо деякі вирішать тренуватися в басейні.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Парижі 28 липня пройде другий змагальний день. Активно почнуть стартувати українські спортсмени, серед яких претенденти на медалі у дзюдо, велоспорті та веслуванні.

Також українська тенісистка Ангеліна Калініна не зможе взяти участь в Олімпіаді-2024. Спортсменці не щастило від початку турніру.