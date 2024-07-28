Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 28 липня

Богдан Ядов. Фото: Федерація дзюдо України

На Олімпійських іграх в Парижі 28 липня пройде другий змагальний день. Активно почнуть стартувати українські спортсмени, серед яких претенденти на медалі у дзюдо, велоспорті та веслуванні.

Загалом представники синьо-жовтої команди в другий день змагатимуться за медалі у трьох видах спорту, повідомляють Новини.LIVE.

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Українці у боротьбі за медалі на ОІ-2024

Розклад медальних змагань на Олімпіаді-2024 за участю українців на неділю, 28 липня.

Дзюдо. Категорія до 52 кг у жінок, до 66 кг у чоловіків.

Категорія до 52 кг у жінок, до 66 кг у чоловіків. Богдан Ядов: 11:00 — кваліфікації, 17:00 — фінал

Велоспорт. Маунтінбайк, жінки.

Маунтінбайк, жінки. Яна Беломоїна: 15:10 - фінал

Веслування. Гребний слалом, байдайрки-одиночки, жінки.

Гребний слалом, байдайрки-одиночки, жінки. Вікторія Ус: 16:30 — півфінал, 18:45 — фінал

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