Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У другий день Олімпійських ігор українці змагатимуться за три комплекти медалей — розклад arrow

У другий день Олімпійських ігор українці змагатимуться за три комплекти медалей — розклад

28 липня 2024 08:58
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 28 липня
Богдан Ядов. Фото: Федерація дзюдо України
Галина Шподарева - редактор

На Олімпійських іграх в Парижі 28 липня пройде другий змагальний день. Активно почнуть стартувати українські спортсмени, серед яких претенденти на медалі у дзюдо, велоспорті та веслуванні.

Загалом представники синьо-жовтої команди в другий день змагатимуться за медалі у трьох видах спорту, повідомляють Новини.LIVE

Читайте також:
Розклад медальних змагань дня
Змагання за участю українців. Фото: ua.tribuna

Українці у боротьбі за медалі на ОІ-2024

Розклад медальних змагань на Олімпіаді-2024 за участю українців на неділю, 28 липня.

  • Дзюдо. Категорія до 52 кг у жінок, до 66 кг у чоловіків.
  • Богдан Ядов: 11:00 — кваліфікації, 17:00 — фінал
  • Велоспорт. Маунтінбайк, жінки.
  • Яна Беломоїна: 15:10 - фінал
  • Веслування. Гребний слалом, байдайрки-одиночки, жінки.
  • Вікторія Ус: 16:30 — півфінал, 18:45 — фінал

Нагадаємо, Світоліна стала прапороносцем збірної України та поділилася очікуваннями від Олімпіади.

У мережі обурилися трансгендерною пародією на "Таємну вечерю" на відкритті Олімпіади в Парижі. 

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії. 

спорт стрілянина Олімпійські ігри Еліна Світоліна Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця