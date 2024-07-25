Еліна Світоліна понесе прапор збірної України на Олімпіаді-2024

Українська тенісистка Еліна Світліна. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Лідер збірної України з тенісу Еліна Світоліна понесе національний прапор на чолі делегації команди на Відкритті Літніх Олімпійських ігор. Спортсменка розповіла, чого чекає від турніру у Парижі.

Світоліна поки не знає, чи вона сама нестиме прапор України, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Володарку бронзової медалі на Олімпіаді-2020 Еліну Світоліна було призначено прапороносцем збірної України на церемонії відкриття ОІ-2024. Поки не відомо, чи хтось ще зі спортсменів розділить цю честь з відомою тенісисткою. На минулих Літніх іграх прапор збірної України несли Олена Костевич (кульова стрілянина) та Богдан Нікишин (фехтування).

Еліна Світоліна готова до Олімпіади. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Чого Світоліна чекає від ОІ-2024

Тенісистка впевнена, що вболівальники у Франції підтримають збірну України. Світоліна зазначила, що часто виступає у цій країні, і місцеві любителі спорту добре до неї ставляться.

Також Світоліна нагадала, що має досвід виступів на двох Олімпіадах. Вона рада повернутися на корт після пологів і запевняє, що цього разу мотивація завоювати медаль стане ще сильнішою. Тенісистка розраховує виступати ще успішніше, ніж у Токіо.

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