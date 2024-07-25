Элина Свитолина понесет флаг сборной Украины на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитлина. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина понесет национальный флаг во главе делегации команды на Открытии Летних Олимпийских игр. Спортсменка рассказала, чего ждет от турнира в Париже.

Свитолина пока не знает, будет ли она сама нести флаг Украины, сообщает "Суспільне Спорт".

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Обладательница бронзовой медали на Олимпиаде-2020 Элина Свитолина была назначена флагоносцем сборной Украины на церемонии открытия ОИ-2024. Пока не известно, разделит ли кто-то еще из спортсменов эту честь с известной теннисисткой. На прошлых Летних играх флаг сборной Украины несли Елена Костевич (пулевая стрельба) и Богдан Никишин (фехтование).

Элина Свитолина готова к Олимпиаде. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Чего Свитолина ждет от ОИ-2024

Теннисистка уверена в том, что болельщики во Франции поддержат сборную Украины. Свитолина отметила, что часто выступает в этой стране, и местные любители спорта хорошо к ней относятся.

Также Свитолина напомнила, что у нее есть опыт выступлений на двух Олимпиадах. Она рада вернуться на корт после родов и заверяет, что на этот раз мотивация завоевать медаль станет еще сильнее. Теннисистка рассчитывает выступать еще более успешно, чем в Токио.

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