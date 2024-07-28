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Во второй день Олимпийских игр украинцы будут соревноваться за три комплекта медалей — расписание

28 июля 2024 08:58
Галина Шподарева - редактор
Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 28 июля
Богдан Ядов. Фото: Федерация дзюдо Украины
Галина Шподарева - редактор

На Олимпийских играх в Париже 28 июля пройдет второй соревновательный день. Активно начнут стартовать украинские спортсмены, среди которых претенденты на медали в дзюдо, велоспорте и гребле. 

В общем, представители сине-желтой команды во второй день будут соревноваться за медали в трех видах спорта, сообщают Новини.LIVE.

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Соревнования с участием украинцев. Фото: ua.tribuna

Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024

Расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2024 с участием украинцев в воскресенье, 28 июля.

  • Дзюдо. Категория до 52 кг у женщин, до 66 кг у мужчин.
  • Богдан Ядов: 11:00 - квалификации, 17:00 - финал
  • Велоспорт. Маунтинбайк, женщина.
  • Яна Беломоина: 15:10 – финал
  • Гребля. Гребной слалом, байдайрки-одиночки, женщины.
  • Виктория Усс: 16:30 - полуфинал, 18:45 - финал

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