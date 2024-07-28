Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 28 июля

Богдан Ядов. Фото: Федерация дзюдо Украины

На Олимпийских играх в Париже 28 июля пройдет второй соревновательный день. Активно начнут стартовать украинские спортсмены, среди которых претенденты на медали в дзюдо, велоспорте и гребле.

В общем, представители сине-желтой команды во второй день будут соревноваться за медали в трех видах спорта, сообщают Новини.LIVE.

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Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024

Расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2024 с участием украинцев в воскресенье, 28 июля.

Дзюдо. Категория до 52 кг у женщин, до 66 кг у мужчин.

Категория до 52 кг у женщин, до 66 кг у мужчин. Богдан Ядов: 11:00 - квалификации, 17:00 - финал

Велоспорт. Маунтинбайк, женщина.

Маунтинбайк, женщина. Яна Беломоина: 15:10 – финал

Гребля. Гребной слалом, байдайрки-одиночки, женщины.

Гребной слалом, байдайрки-одиночки, женщины. Виктория Усс: 16:30 - полуфинал, 18:45 - финал

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