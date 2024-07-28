Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 28 июля

Во второй день Олимпийских игр украинцы будут соревноваться за три комплекта медалей — расписание
На Олимпийских играх в Париже 28 июля пройдет второй соревновательный день. Активно начнут стартовать украинские спортсмены, среди которых претенденты на медали в дзюдо, велоспорте и гребле.
В общем, представители сине-желтой команды во второй день будут соревноваться за медали в трех видах спорта, сообщают Новини.LIVE.
Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024
Расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2024 с участием украинцев в воскресенье, 28 июля.
- Дзюдо. Категория до 52 кг у женщин, до 66 кг у мужчин.
- Богдан Ядов: 11:00 - квалификации, 17:00 - финал
- Велоспорт. Маунтинбайк, женщина.
- Яна Беломоина: 15:10 – финал
- Гребля. Гребной слалом, байдайрки-одиночки, женщины.
- Виктория Усс: 16:30 - полуфинал, 18:45 - финал
Напомним, Свитолина стала флагоносцем сборной Украины и поделилась ожиданиями от Олимпиады.
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