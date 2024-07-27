Олімпіада-2024 в Парижі — у мережі обурилися пародією трансгендерів на Таємну вечерю

Перфоманс-пародія на "Таємну вечерю" на Олімпіаді. Фото: скриншот

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". "Родзинкою" шоу став танець на столі пофарбованого у блакитний колір чоловік. Потім на церемонії заспівала бородата жінка.

Про реакцію на перформанс написала депутатка Європарламенту від партії Ле Пен Маріон Марешаль в мережі Х.

Читайте також:

Реакція на пародію "Таємної вечері" на Олімпіаді-2024

Перформанс з контекстом на відкритті Олімпіади-2024 став приводом для бурхливих обговорень у мережі та викликав реакцію французьких правоконсерваторів від партії Ле Пен, які вважають, що таке шоу образило християн.

Картина "Тайна вечеря", Леонардо да Вінчі

"Усім християнам світу, які дивляться церемонію Олімпіади і відчувають себе ображеними цією пародією на Таємну Вечерю, знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію", — написала в Х Маріон Марешаль, депутатка Європарламенту від партії Ле Пен.

Крім того, обурення викликав механічний вершник, який рухався Сеною. Користувачі соцмереж побачили у вершнику описаного в Біблії "коня блідого". У книзі Одкровення говориться, що на цьому коні їхала сама Смерть, і була вона провісником воєн на "четвертій частині землі".

Реакція в Україні

Своєю реакцією в Facebook поділився український науковець та економіст Роман Шеремета.

Допис Романа Шеремети. Фото: скриншот

"Знущання з Христа на церемонії відкриття Олімпіади — це відверте зло. Я вже прийняв рішення бойкотувати Олімпіаду через участь російських спортсменів. Але, чесно кажучи, я не впевнений, що така Європа взагалі варта того, щоб за неї боротися", — пише Шеремета.

У коментарях до цієї публікації думки користувачів Facebook розділилися.

Коментарі під постом. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 липня у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Також ми писали, що церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі стала найбільш грандіозною в історії. Олімпійська делегація України разом з іншими командами взяла участь у річковому параді на Сені. Прапороносцями збірної України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Раніше повідомлялося, що у Франції перед відкриттям Олімпійських ігор сталася масштабна диверсія на залізниці. Зловмисники пошкодили сигнальні коробки вздовж ліній, що з’єднують Париж із такими містами, як Лілль, Бордо та Страсбург.