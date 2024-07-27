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У мережі обурилися трансгендерною пародією на "Таємну вечерю" на відкритті Олімпіади в Парижі

27 липня 2024 11:57
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 в Парижі — у мережі обурилися пародією трансгендерів на Таємну вечерю
Перфоманс-пародія на "Таємну вечерю" на Олімпіаді. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". "Родзинкою" шоу став танець на столі пофарбованого у блакитний колір чоловік. Потім на церемонії заспівала бородата жінка. 

Про реакцію на перформанс написала депутатка Європарламенту від партії Ле Пен Маріон Марешаль в мережі Х. 

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Реакція на пародію "Таємної вечері" на Олімпіаді-2024

Перформанс з контекстом на відкритті Олімпіади-2024 став приводом для бурхливих обговорень у мережі та викликав реакцію французьких правоконсерваторів від партії Ле Пен, які вважають, що таке шоу образило християн. 

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Картина "Тайна вечеря", Леонардо да Вінчі

"Усім християнам світу, які дивляться церемонію Олімпіади і відчувають себе ображеними цією пародією на Таємну Вечерю, знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію", — написала в Х Маріон Марешаль, депутатка Європарламенту від партії Ле Пен.

Крім того, обурення викликав механічний вершник, який рухався Сеною. Користувачі соцмереж побачили у вершнику описаного в Біблії "коня блідого". У книзі Одкровення говориться, що на цьому коні їхала сама Смерть, і була вона провісником воєн на "четвертій частині землі".

Реакція в Україні

Своєю реакцією в Facebook поділився український науковець та економіст Роман Шеремета.

У мережі обурилися трансгендерною пародією на "Таємну вечерю" на відкритті Олімпіади в Парижі - фото 1
Допис Романа Шеремети. Фото: скриншот

"Знущання з Христа на церемонії відкриття Олімпіади — це відверте зло. Я вже прийняв рішення бойкотувати Олімпіаду через участь російських спортсменів. Але, чесно кажучи, я не впевнений, що така Європа взагалі варта того, щоб за неї боротися", — пише Шеремета. 

У коментарях до цієї публікації думки користувачів Facebook розділилися. 

У мережі обурилися трансгендерною пародією на "Таємну вечерю" на відкритті Олімпіади в Парижі - фото 2
Коментарі під постом. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 липня у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Також ми писали, що церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі стала найбільш грандіозною в історії. Олімпійська делегація України разом з іншими командами взяла участь у річковому параді на Сені. Прапороносцями збірної України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. 

Раніше повідомлялося, що у Франції перед відкриттям Олімпійських ігор сталася масштабна диверсія на залізниці. Зловмисники пошкодили сигнальні коробки вздовж ліній, що з’єднують Париж із такими містами, як Лілль, Бордо та Страсбург.

Франція скандал спорт Олімпійські ігри Париж трансгендери Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України

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