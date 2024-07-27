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В сети возмутились трансгендерной пародией на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады в Париже

27 июля 2024 11:57
Галина Шподарева - редактор
Олимпиада-2024 в Париже — в сети возмутились пародией трансгендеров на Тайную вечерю
Перфоманс-пародия на "Тайную вечерю" на Олимпиаде. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры показали пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". "Изюминкой" шоу стал танец на столе окрашенного в голубой цвет мужчина. Затем на церемонии спела бородатая женщина.

О реакции на перформанс написала депутат Европарламента от партии Ле Пен Марион Марешаль в сети Х.

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Реакция на пародию "Тайной вечери" на Олимпиаде-2024

Перформанс с библейским контекстом на открытии Олимпиады-2024 стал поводом для бурных обсуждений в сети и вызвал реакцию французских правоконсерваторов от партии Ле Пен, которые считают, что такое шоу оскорбило христиан. 

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Картина "Тайная вечеря", Леонардо да Винчи

"Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на Тайную Вечерю, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию", — написала в Х Марион Марешаль, депутат Европарламента от партии Ле Пен.

Кроме того, возмущение вызвал механический всадник, который двигался по Сене. Пользователи соцсетей увидели во всаднике описанного в Библии "коня бледного". В книге Откровение говорится, что на этом коне ехала сама Смерть, и была она предвестником войн на "четвертой части земли".

Реакція в Україні

Своей реакцией в Facebook поделился украинский ученый и экономист Роман Шеремета.

В сети возмутились трансгендерной пародией на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады в Париже - фото 1
Публикация Романа Шереметы. Фото: скриншот

"Издевательство над Христом на церемонии открытия Олимпиады — это откровенное зло. Я уже принял решение бойкотировать Олимпиаду из-за участия российских спортсменов. Но, честно говоря, я не уверен, что такая Европа вообще стоит того, чтобы за нее бороться", — пишет Шеремета. 

В комментариях к этой публикации мнения пользователей Facebook разделились. 

В сети возмутились трансгендерной пародией на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады в Париже - фото 2
Комментарии под постом. Фото: скриншот

Напомним, 26 июля в Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.

Также мы писали, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала самой грандиозной в истории. Олимпийская делегация Украины вместе с другими командами приняла участие в речном параде на Сене. Флагоносцами сборной Украины были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Ранее сообщалось, что во Франции перед открытием Олимпийских игр произошла масштабная диверсия на железной дороге. Злоумышленники повредили сигнальные коробки вдоль линий, соединяющих Париж с такими городами как Лилль, Бордо и Страсбург.

Франция скандал спорт Олимпийские игры Париж трансгендеры Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины

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