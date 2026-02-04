Уайлдер объяснил, почему его бой с Усиком точно состоится

Деонтей Уайлдер позирует для снимка. Фото: Amy Sussman/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что в перспективе проведет поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком несмотря на некоторые проблемы с организацией поединка.

Американец отмечает, что украинский боксер последовательно движется к боям с сильнейшими представителями своей эпохи и не избегает громких вызовов, сообщает BoxingScene.

Деонтей Уайлдер подчеркнул, что видит в противостоянии с Александром Усиком не попытку что-то доказать за счет соперника, а логичное продолжение карьеры для обоих. По его словам, речь идет о желании закрыть все ключевые имена поколения и оставить после себя полную картину соперничества на высшем уровне.

Александр Усик развивает футбольную карьеру. Фото: пресс-служба "Полесья"

Следующий шаг Уайлдера

Уайлдер является единственным боксером из списка предполагаемых соперников Усика, который старше украинца. Деонтей не считает это проблемой. Он готов "поставить точку в карьере" громким боем и хочет, чтобы это был поединок с действующим чемпионом.

"Я думаю, что этот бой обязательно состоится. Он ясно дал понять, что я для него важная часть общей картины, и я понимаю эту логику. Мне близка идея встретиться со всеми лучшими бойцами своей эпохи и потом спокойно уйти", — заявил Деонтей.

Следующий поединок Уайлдер проведет против Дерека Чисоры 4 апреля в Лондоне на арене The O2.

