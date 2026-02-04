Уайлдер объяснил, почему его бой с Усиком точно состоится

Уайлдер однозначно ответил на вопрос о бое с Усиком — что сказал
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что в перспективе проведет поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком несмотря на некоторые проблемы с организацией поединка.
Американец отмечает, что украинский боксер последовательно движется к боям с сильнейшими представителями своей эпохи и не избегает громких вызовов, сообщает BoxingScene.
Деонтей Уайлдер подчеркнул, что видит в противостоянии с Александром Усиком не попытку что-то доказать за счет соперника, а логичное продолжение карьеры для обоих. По его словам, речь идет о желании закрыть все ключевые имена поколения и оставить после себя полную картину соперничества на высшем уровне.
Следующий шаг Уайлдера
Уайлдер является единственным боксером из списка предполагаемых соперников Усика, который старше украинца. Деонтей не считает это проблемой. Он готов "поставить точку в карьере" громким боем и хочет, чтобы это был поединок с действующим чемпионом.
"Я думаю, что этот бой обязательно состоится. Он ясно дал понять, что я для него важная часть общей картины, и я понимаю эту логику. Мне близка идея встретиться со всеми лучшими бойцами своей эпохи и потом спокойно уйти", — заявил Деонтей.
Следующий поединок Уайлдер проведет против Дерека Чисоры 4 апреля в Лондоне на арене The O2.
