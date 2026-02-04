Вайлдер пояснив, чому його бій з Усиком точно відбудеться

Вайлдер однозначно відповів на питання про бій з Усиком — що сказав
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає, що в перспективі проведе поєдинок із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком попри деякі проблеми з організацією поєдинку.
Американець зазначає, що український боксер послідовно рухається до боїв із найсильнішими представниками своєї епохи та не уникає гучних викликів, повідомляє BoxingScene.
Деонтей Вайлдер наголосив, що вбачає у протистоянні з Олександром Усиком не спробу щось довести користуючись з суперника, а логічне продовження кар'єри для обох. За його словами, йдеться про бажання закрити всі ключові імена покоління та залишити після себе повну картину суперництва на найвищому рівні.
Наступний крок Вайлдера
Вайлдер є єдиним боксером зі списку ймовірних суперників Усика, який старший за українця. Деонтей не вважає це проблемою. Він готовий "поставити крапку в кар'єрі" гучним боєм і хоче, щоб це був поєдинок із чинним чемпіоном.
"Я думаю, що цей бій обов'язково відбудеться. Він ясно дав зрозуміти, що я для нього важлива частина загальної картини, і я розумію цю логіку. Мені близька ідея зустрітися з усіма найкращими бійцями своєї епохи й потім спокійно піти", — заявив Деонтей.
Наступний поєдинок Вайлдер проведе проти Дерека Чісори 4 квітня в Лондоні на арені The O2.
