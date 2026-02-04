Відео
Вайлдер однозначно відповів на питання про бій з Усиком — що сказав

Вайлдер однозначно відповів на питання про бій з Усиком — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:07
Вайлдер пояснив, чому його бій з Усиком точно відбудеться
Деонтей Вайлдер позує для знімка. Фото: Amy Sussman/Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає, що в перспективі проведе поєдинок із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком попри деякі проблеми з організацією поєдинку.

Американець зазначає, що український боксер послідовно рухається до боїв із найсильнішими представниками своєї епохи та не уникає гучних викликів, повідомляє BoxingScene.



Деонтей Вайлдер наголосив, що вбачає у протистоянні з Олександром Усиком не спробу щось довести користуючись з суперника, а логічне продовження кар'єри для обох. За його словами, йдеться про бажання закрити всі ключові імена покоління та залишити після себе повну картину суперництва на найвищому рівні.

Александр Усик
Олександр Усик розвиває футбольну кар'єру. Фото: пресслужба "Полісся"

Наступний крок Вайлдера

Вайлдер є єдиним боксером зі списку ймовірних суперників Усика, який старший за українця. Деонтей не вважає це проблемою. Він готовий "поставити крапку в кар'єрі" гучним боєм і хоче, щоб це був поєдинок із чинним чемпіоном.

"Я думаю, що цей бій обов'язково відбудеться. Він ясно дав зрозуміти, що я для нього важлива частина загальної картини, і я розумію цю логіку. Мені близька ідея зустрітися з усіма найкращими бійцями своєї епохи й потім спокійно піти", — заявив Деонтей.

Наступний поєдинок Вайлдер проведе проти Дерека Чісори 4 квітня в Лондоні на арені The O2.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
