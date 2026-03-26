Украина пропустила в начале матча со Швецией

Украина пропустила от Декереша. Фото: кадр с видео

Сборная Украины пропустила уже на старте матча против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Гол был забит в первой атаке соперника.

Быстрый гол Швеции

Шведы провели быструю атаку левым флангом. Нюгрен получил мяч в штрафной площадке без опеки и выполнил прострел в центр.

Виктор Декереш оказался за спиной Валерия Бондаря и беспрепятственно переправил его в ворота сборной Украины.

Таким образом, команда Грэма Поттера открыла счет уже в начале поединка и получила преимущество.

Украинцы вынуждены отыгрываться уже с первых минут матча. Тренерский штаб Сергея Реброва теперь должен быстро реагировать на ситуацию и корректировать игру команды, поскольку нужно отыграться.

Матч проходит в Валенсии и имеет решающее значение в борьбе за выход в финал плей-офф.

Победитель встречи получит шанс сыграть в решающем матче за путевку на чемпионат мира-2026 против победителя игры Польша - Албания.

