Україна пропусила на початку матчу зі Швецією
Збірна України пропустила вже на старті матчу проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Гол було забито в першій атаці суперника.
Про це повідомив портал Новини.LIVE.
Швидкий гол Швеції
Шведи провели швидку атаку лівим флангом. Нюгрен отримав м’яч у штрафному майданчику без опіки та виконав простріл у центр.
Віктор Дьокереш опинився за спиною Валерія Бондаря та без перешкод переправив його у ворота збірної України.
Таким чином, команда Грема Поттера відкрила рахунок уже на початку поєдинку та отримала перевагу.
Українці змушені відіграватися вже з перших хвилин матчу. Тренерський штаб Сергія Реброва тепер має швидко реагувати на ситуацію та коригувати гру команди, оскільки потрібно відігратись.
Матч проходить у Валенсії та має вирішальне значення у боротьбі за вихід у фінал плей-оф.
Переможець зустрічі отримає шанс зіграти у вирішальному матчі за путівку на чемпіонат світу-2026 проти переможця гри Польща — Албанія.
Читайте Новини.LIVE!