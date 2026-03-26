Україна пропусила на початку матчу зі Швецією

Україна пропусила на початку матчу зі Швецією

Дата публікації: 26 березня 2026 22:11
Україна пропусила на початку матчу зі Швецією
Україна пропустила від Дьокереша. Фото: кадр з відео

Збірна України пропустила вже на старті матчу проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Гол було забито в першій атаці суперника.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Швидкий гол Швеції

Шведи провели швидку атаку лівим флангом. Нюгрен отримав м’яч у штрафному майданчику без опіки та виконав простріл у центр.

Віктор Дьокереш опинився за спиною Валерія Бондаря та без перешкод переправив його у ворота збірної України.

Таким чином, команда Грема Поттера відкрила рахунок уже на початку поєдинку та отримала перевагу.

Українці змушені відіграватися вже з перших хвилин матчу. Тренерський штаб Сергія Реброва тепер має швидко реагувати на ситуацію та коригувати гру команди, оскільки потрібно відігратись.

Матч проходить у Валенсії та має вирішальне значення у боротьбі за вихід у фінал плей-оф.

Переможець зустрічі отримає шанс зіграти у вирішальному матчі за путівку на чемпіонат світу-2026 проти переможця гри Польща — Албанія.

Портал Новини.LIVE раніше повідомив, що проведе текстову трансляцію матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 Україна — Швеція.

Також портал Новини.LIVE раніше опублікував слова Іллі Забарного щодо матчу України зі Швецією.

Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

