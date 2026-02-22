Дарья Снигур выиграла у Голубич в финале турнира WTA 125 в Оэйраше

Украинка Снигур выиграла в финале турнира в Португалии
На турнире серии WTA 125 в Оейраше (Португалия) состоялся финал. В нем украинская теннисистка Дарья Снигур встретилась с Викторией Голубич.
Снигур удалось победить первую сеяную со счетом 6:3, 6:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Снигур выиграла турнир
Матч длился 1 час 25 минут, за которые Снигур не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. Украинка хорошо играла на приеме и выиграла большинство затяжных обменов во втором сете.
Это первый титул WTA 125 в карьере Снигур и её дебютный финал этого уровня. Ранее лучшим результатом был полуфинал в Канберре в январе.
За победу Снигур получит 13 480 евро призовых и 125 рейтинговых очков, что позволит подняться на 115-е место в мировом рейтинге.
Это была третья очная встреча соперниц. Голубич вела в противостоянии 2:0 - предыдущие матчи состоялись в 2021 году на турнире ITF в Эль-Фуджейре и в 2022-м на WTA 125 в Варшаве. В Оейраше Снигур одержала первую победу над швейцаркой.
Ранее на турнира Снигур победила Викторию Грунчакову, Наикто Бейнс, Синью Краус, Сюзан Ламенс.
