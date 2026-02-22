Видео
Главная Спорт Украинка Снигур выиграла в финале турнира в Португалии

Украинка Снигур выиграла в финале турнира в Португалии

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 16:12
Дарья Снигур выиграла у Голубич в финале турнира WTA 125 в Оэйраше
Дарья Снигур. Фото: j48tennis.net

На турнире серии WTA 125 в Оейраше (Португалия) состоялся финал. В нем украинская теннисистка Дарья Снигур встретилась с Викторией Голубич.

Снигур удалось победить первую сеяную со счетом 6:3, 6:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Снигур выиграла турнир

Матч длился 1 час 25 минут, за которые Снигур не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. Украинка хорошо играла на приеме и выиграла большинство затяжных обменов во втором сете.

Это первый титул WTA 125 в карьере Снигур и её дебютный финал этого уровня. Ранее лучшим результатом был полуфинал в Канберре в январе.

За победу Снигур получит 13 480 евро призовых и 125 рейтинговых очков, что позволит подняться на 115-е место в мировом рейтинге.

Это была третья очная встреча соперниц. Голубич вела в противостоянии 2:0 - предыдущие матчи состоялись в 2021 году на турнире ITF в Эль-Фуджейре и в 2022-м на WTA 125 в Варшаве. В Оейраше Снигур одержала первую победу над швейцаркой.

Ранее на турнира Снигур победила Викторию Грунчакову, Наикто Бейнс, Синью Краус, Сюзан Ламенс.

Теннис WTA украинские теннисисты Дарья Снигур сборная Украины по теннису
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
