Снигур призналась, что перед матчами слушает музыку Макса Барских

Макс Барских. Фото: пресс-служба Макса Барских

Украинская теннисистка Дарья Снигур все свои победы получала благодаря различным факторам. Одними из которых являются песни Макса Барских.

Об этом теннисистка рассказала в интервью для Sport.ua.

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Дарья Снигур. Фото: instagram.com/snigur_27

Снигур получает мотивацию от музыки

Снигур после выхода в финал турнира в испанском Экли рассказала, какая музыка ее мотивирует. Оказалось, что девушка любит слушать украинского певца Макса Барских.

Музыка Барских, по словам Дарьи, помогает собраться и зарядиться эмоционально.

Также Дарья рассказала, что перед выходом на корт ее также мотивирует клубная музыка.

Отметим, что Снигур не смогла пройти квалификацию Ролан Гаррос и пропустила основную стадию турнира.

После вылета из Ролан Гаррос украинка смогла пробиться в основную сетку травяного турнира в Бирмингеме.

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