Снигур призналась, что перед матчами слушает музыку Макса Барских

Украинская теннисистка призналась, как Макс Барских влияет на нее
Украинская теннисистка Дарья Снигур все свои победы получала благодаря различным факторам. Одними из которых являются песни Макса Барских.
Об этом теннисистка рассказала в интервью для Sport.ua.
Снигур получает мотивацию от музыки
Снигур после выхода в финал турнира в испанском Экли рассказала, какая музыка ее мотивирует. Оказалось, что девушка любит слушать украинского певца Макса Барских.
Музыка Барских, по словам Дарьи, помогает собраться и зарядиться эмоционально.
Также Дарья рассказала, что перед выходом на корт ее также мотивирует клубная музыка.
Отметим, что Снигур не смогла пройти квалификацию Ролан Гаррос и пропустила основную стадию турнира.
После вылета из Ролан Гаррос украинка смогла пробиться в основную сетку травяного турнира в Бирмингеме.
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