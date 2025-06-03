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Свитолина проиграла Свьонтек на Ролан Гаррос

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Дата публикации 3 июня 2025 16:48
Свитолина не смогла выйти в полуфинал Ролан Гаррос
Элина Свитолина. Фото: Reuters

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции сыграла украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала бывшая первая ракетка мира, полячка Ига Свентек.

Свитолина в сложном для себя матче уступила со счетом 1:6, 5:7, передает портал Новини.LIVE.

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Как Свитолина сыграла против Свентек

В Париже Свитолина и Свентек играли свой пятый раз и второй раз в 2025 году. В марте полячка победила в Майами. Всего у Иги три победы, и одна у Элины на травяном покрытии "Уимблдона".

Матч в Париже длился один час 42 минуты, за которые Свитолина не подала ни одного эйса, сделала одну двойную ошибку и использовала один из четырех брейков.

Свьонтек подала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейков.

В полуфинале турнира Свьонтек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

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Элина Свитолина Теннис Ига Свентек Ролан Гаррос украинские теннисисты
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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