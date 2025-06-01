Свитолина обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал Roland Garros 2025

Элина Свитолина. Фото: Reuters

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции прошел первый матч игрового дня. Его участником стала украинская теннисистка Элина Свитолина.

Соперницей украинки стала четвертая ракетка мира Ясмине Паолини из Италии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Паолини — Свитолина

Свитолина в этом году впервые встретилась с Паолини и победила. Первый их матч прошел в третьем круге Australian Open.

В новом матче Элина проиграла первый сет, а во втором была на расстоянии трех матчболов от поражения. Однако украинка выиграла на тайбрейке.

В последнем сете Свитолина деклассировала Паолини и зафиксировала окончательный счет: 4:6, 7:6, 6:1.

Матч длился 2 часа 37 минут, за которые Свитолина сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против победительницы матча 11-й ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана против полячки Иги Свёнтек, которая идет пятой в рейтинге WTA.

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