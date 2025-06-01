Світоліна обіграла Паоліні та вийшла у чвертьфінал Roland Garros 2025

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

В четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції пройшов перший матч ігрового дня. Його учасником стала українська тенісистка Еліна Світоліна.

Суперницею українки стала четверта ракетка світу Ясміне Паоліні із Італії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Паоліні — Світоліна

Світоліна цього року вперше зустрілася з Паоліні й перемогла. Перший їх матч пройшов в третьому колі Australian Open.

В новому матчі Еліна програла перший сет, а в другому була на відстані трьох матчболів від поразки. Однак українка виграла на тайбрейку.

В останньому сеті Світоліна декласувала Паоліні й зафіксувала остаточний рахунок: 4:6, 7:6, 1:6.

Матч тривав 2 години 37 хвилин, за які Світоліна зробила дві подачі навиліт, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала сім із 13 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти переможниці матчу 11-ї ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану проти полячки Іги Свьонтек, яка йде п’ятою в рейтингу WTA.

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