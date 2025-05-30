Три українки в третьому колі Ролан Гаррос — історичне досягнення

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу пройшли матчі другого кола. На цій стадії зіграли чотири українки, що було рекордом.

В третє коло українки також йдуть з новим рекордом, повідомив Ukrainian Tennis.

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В останній день для матчів другого кора виступала лише Ангеліна Калініна. Українка програла місцевій тенісистці Лоїс Буассон, яку раніше двічі обігрувала на ґрунті.

Матч тривав одну годину та три хвилини. Калініна жодного разу не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку.

Після поразки Калініної в третє коло пройшли Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Три представниці є рекордною кількістю для України в третьому колі Ролан Гаррос.

В третьому колі Світоліна зіграє з американкою Бернардою Перо, Ястремська протистоятиме росіянці Людмилі Самсоновій, а Стародубцева зіграє з четвертою ракеткою світу з Італії Ясміне Паоліні.

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