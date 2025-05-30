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Украинки на Ролан Гаррос получили историческое достижение

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Дата публикации 30 мая 2025 00:05
Три украинки в третьем круге Ролан Гаррос — историческое достижение
Элина Свитолина. Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Франции по теннису прошли матчи второго круга. На этой стадии сыграли четыре украинки, что было рекордом.

В третий круг украинки также идут с новым рекордом, сообщил Ukrainian Tennis.

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В последний день для матчей второго круга выступала лишь Ангелина Калинина. Украинка проиграла местной теннисистке Лоис Буассон, которую ранее дважды обыгрывала на грунте.

Матч длился один час и три минуты. Калинина ни разу не подавала навылет, сделала одну двойную ошибку.

После поражения Калининой в третий круг прошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Три представительницы являются рекордным количеством для Украины в третьем круге Ролан Гаррос.

В третьем круге Свитолина сыграет с американкой Бернардой Перо, Ястремская будет противостоять россиянке Людмиле Самсоновой, а Стародубцева сыграет с четвертой ракеткой мира из Италии Ясмине Паолини.

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Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина Ангелина Калинина Ролан Гаррос Юлия Стародубцева украинские теннисисты
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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