Світоліна не змогла вийти в півфінал Ролан Гаррос

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

В рамках чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції зіграла українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала колишня перша ракетка світу, полячка Іга Свьонтек.

Світоліна у складному для себе матчі поступилася з рахунком 1:6, 5:7, передає портал Новини.LIVE.

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Як Світоліна зіграла проти Свьонтек

В Парижі Світоліна та Свьонтек грали свій п’ятий раз та вдруге в 2025 роцы. В березні полячкап перемогла в Маямі. Всього у Іги три перемоги, і однай у Еліни на трав’яному покритті "Вімблдону".

Матч в Парижі тривав одну годину 42 хвилини, за які Світоліна не подала жодного ейсу, зробила одну подвійну помилку та використала один із чотирьох брейків.

Свьонтек подала три ейси, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала чотири із восьми брейків.

В півфіналі турніру Свьонтек зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко із Білорусі.

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