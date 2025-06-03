Снігур зізналась, що перед матчами слухає музику Макса Барських

Українська тенісистка зізналась, як Макс Барських впливає на неї
Українська тенісистка Дарія Снігур всі свої перемоги здобувала завдяки різним чинникам. Одними з яких є пісні Макса Барських.
Про це тенісистка розповіла в інтерв’ю для Sport.ua.
Снігур отримує мотивацію від музики
Снігур після виходу в фінал турніру в іспанському Еклі розповіла, яка музика її мотивує. Виявилось, що дівчина любить слухати українського співака Макса Барських.
Музика Барських, за словами Дарії, допомагає зібратись і зарядитись емоційно.
Також Дарія розповіла, що перед виходом на корт її також мотивує клубна музика.
Зазначимо, що Снігур не змогла пройти кваліфікацію Ролан Гаррос і пропустила основну стадію турніру.
Після вильоту із Ролан Гаррос українка змогла пробитись в основну сітку трав’яного турніру в Бірмінгемі.
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