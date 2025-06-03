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Головна Спорт Українська тенісистка зізналась, як Макс Барських впливає на неї

Українська тенісистка зізналась, як Макс Барських впливає на неї

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Дата публікації: 3 червня 2025 17:59
Снігур зізналась, що перед матчами слухає музику Макса Барських
Макс Барських. Фото: пресслужба Макса Барських

Українська тенісистка Дарія Снігур всі свої перемоги здобувала завдяки різним чинникам. Одними з яких є пісні Макса Барських.

Про це тенісистка розповіла в інтерв’ю для Sport.ua.

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Дарія Снігур. Фото: instagram.com/snigur_27

Снігур отримує мотивацію від музики

Снігур після виходу в фінал турніру в іспанському Еклі розповіла, яка музика її мотивує. Виявилось, що дівчина любить слухати українського співака Макса Барських.

Музика Барських, за словами Дарії, допомагає зібратись і зарядитись емоційно.

Також Дарія розповіла, що перед виходом на корт її також мотивує клубна музика.

Зазначимо, що Снігур не змогла пройти кваліфікацію Ролан Гаррос і пропустила основну стадію турніру.

Після вильоту із Ролан Гаррос українка змогла пробитись в основну сітку трав’яного турніру в Бірмінгемі.

Нагадаємо, Лука Модрич продовжить кар'єру в європейському топовому клубі.

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музика Макс Барських Теніс українські тенісисти Дар'я Снігур
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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