Снігур зізналась, що перед матчами слухає музику Макса Барських

Макс Барських. Фото: пресслужба Макса Барських

Українська тенісистка Дарія Снігур всі свої перемоги здобувала завдяки різним чинникам. Одними з яких є пісні Макса Барських.

Про це тенісистка розповіла в інтерв’ю для Sport.ua.

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Дарія Снігур. Фото: instagram.com/snigur_27

Снігур отримує мотивацію від музики

Снігур після виходу в фінал турніру в іспанському Еклі розповіла, яка музика її мотивує. Виявилось, що дівчина любить слухати українського співака Макса Барських.

Музика Барських, за словами Дарії, допомагає зібратись і зарядитись емоційно.

Також Дарія розповіла, що перед виходом на корт її також мотивує клубна музика.

Зазначимо, що Снігур не змогла пройти кваліфікацію Ролан Гаррос і пропустила основну стадію турніру.

Після вильоту із Ролан Гаррос українка змогла пробитись в основну сітку трав’яного турніру в Бірмінгемі.

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