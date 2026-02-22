Відео
Українка Снігур вперше в кар'єрі виграла турнір WTA

Українка Снігур вперше в кар'єрі виграла турнір WTA

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:12
Дар’я Снігур виграла турнір WTA 125 в Оейраші
Дар'я Снігур. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Дар’я Снігур здобула перший в кар'єрі титул серії WTA 125. В Оейраші (Португалія) вона у фіналі обіграла Вікторія Голубич.

Матч українки проти першої сіяної завершився з рахунком 6:3, 6:3, повідомив портал Новини.LIVE.

Снігур виграла турнір

Матч тривав 1 годину 25 хвилин, за які Снігур не виконала жодного ейса, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала сім із дев'яти брейк-пойнтів. Українка добре грала на прийомі та виграла більшість затяжних обмінів у другому сеті.

Це перший титул WTA 125 у кар’єрі Снігур і її дебютний фінал цього рівня. Раніше найкращим результатом був півфінал у Канберрі в січні.

За перемогу Снігур отримає 13 480 євро призових і 125 рейтингових очок, що дозволить піднятися на 115-те місце у світовому рейтингу.

Це була третя очна зустріч суперниць. Голубич вела в протистоянні 2:0 — попередні матчі відбулися у 2021 році на турнірі ITF в Ель-Фуджейрі та у 2022-му на WTA 125 у Варшаві. В Оейраші Снігур здобула першу перемогу над швейцаркою.

Раніше на турніру Снігур перемогла Вікторію Грунчакову, Наїкто Бейнс, Сінью Краус, Сюзан Ламенс.

Теніс WTA українські тенісисти Дар'я Снігур збірна України з теннісу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
