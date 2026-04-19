Середа и Гриценко выиграли золото Кубка США

Алексей Середа и Марк Гриценко.

Украинцы Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Кубке США в Форт-Лодердейле. Украинский дуэт показал лучший результат в финале.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Первая победа в сезоне

В финале украинцы набрали 390,60 балла и заняли первое место. Ближайшие соперники из США — Максвелл Вайнрих и Деш Гласберг отстали на 35,22 балла, получив 355,38.

Третье место занял британский дуэт Ноа Уильямс и Ноа Пенман с результатом 350,70. Четвертое место заняли американцы Тайлер Уиллс и Миша Андриюк (334,35).

В финале выступили четыре пары, при этом состав участников был конкурентным. В частности, за сборную Великобритании выступал серебряный призер Олимпийских игр-2024 Ноа Уильямс.

Для Середы и Гриценко это первая победа в синхронных прыжках в сезоне-2026. Ранее на этапе Кубка мира в Канаде украинский дуэт занял шестое место с результатом 377,19 балла.

Кроме того, еще одну медаль Украине в этот день добыли Ксения Бочек и Диана Карнафель. В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина они заняли третье место, набрав 239,64 балла.

Украинцы Середа и Гриценко — действующие чемпионы Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Титул они завоевали в 2025 году в Анталии и будут защищать его на чемпионате Европы-2026, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о последней угрозе Александру Усику от Рико Верхувена.

Также Новини.LIVE сообщил, кто помогает Усику готовиться к следующему бою.