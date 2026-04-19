Середа и Гриценко выиграли золото Кубка США

Украинцы Середа и Гриценко выиграли золото в синхронных прыжках в воду
Украинцы Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Кубке США в Форт-Лодердейле. Украинский дуэт показал лучший результат в финале.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Первая победа в сезоне
В финале украинцы набрали 390,60 балла и заняли первое место. Ближайшие соперники из США — Максвелл Вайнрих и Деш Гласберг отстали на 35,22 балла, получив 355,38.
Третье место занял британский дуэт Ноа Уильямс и Ноа Пенман с результатом 350,70. Четвертое место заняли американцы Тайлер Уиллс и Миша Андриюк (334,35).
В финале выступили четыре пары, при этом состав участников был конкурентным. В частности, за сборную Великобритании выступал серебряный призер Олимпийских игр-2024 Ноа Уильямс.
Для Середы и Гриценко это первая победа в синхронных прыжках в сезоне-2026. Ранее на этапе Кубка мира в Канаде украинский дуэт занял шестое место с результатом 377,19 балла.
Кроме того, еще одну медаль Украине в этот день добыли Ксения Бочек и Диана Карнафель. В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина они заняли третье место, набрав 239,64 балла.
Украинцы Середа и Гриценко — действующие чемпионы Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Титул они завоевали в 2025 году в Анталии и будут защищать его на чемпионате Европы-2026, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
