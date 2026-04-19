Середа та Гриценко виграли золото Кубка США

Олексій Середа та Марк Гриценко.

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко здобули золото у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Кубку США у Форт-Лодердейлі. Український дует показав найкращий результат у фіналі.

Перша перемога в сезоні

У фіналі українці набрали 390,60 бала та посіли перше місце. Найближчі суперники зі США — Максвелл Вайнріх та Деш Гласберг відстали на 35,22 бала, отримавши 355,38.

Третє місце посів британський дует Ноа Вільямс та Ноа Пенман із результатом 350,70. Четверте місце посіли американці Тайлер Віллс і Міша Андріюк (334,35).

У фіналі виступили чотири пари, при цьому склад учасників був конкурентним. Зокрема, за збірну Великої Британії виступав срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ноа Вільямс.

Для Середи та Гриценка це перша перемога у синхронних стрибках у сезоні-2026. Раніше на етапі Кубка світу в Канаді український дует посів шосте місце з результатом 377,19 бала.

Крім того, ще одну медаль Україні цього дня здобули Ксенія Бочек і Діана Карнафель. У синхронних стрибках з 3-метрового трампліна вони посіли третє місце, набравши 239,64 бала.

Українці Середа та Гриценко — чинні чемпіони Європи у стрибках з 10-метрової вишки. Титул вони вибороли у 2025 році в Анталії та захищатимуть його на чемпіонаті Європи-2026, який пройде у Парижі з 31 липня по 16 серпня.

