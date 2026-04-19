Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українці Середа та Гриценко виграли золото в синхронних стибках у воду

Українці Середа та Гриценко виграли золото в синхронних стибках у воду

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 16:46
Середа та Гриценко виграли золото Кубка США
Олексій Середа та Марк Гриценко. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко здобули золото у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Кубку США у Форт-Лодердейлі. Український дует показав найкращий результат у фіналі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перша перемога в сезоні

У фіналі українці набрали 390,60 бала та посіли перше місце. Найближчі суперники зі США — Максвелл Вайнріх та Деш Гласберг відстали на 35,22 бала, отримавши 355,38.

Третє місце посів британський дует Ноа Вільямс та Ноа Пенман із результатом 350,70. Четверте місце посіли американці Тайлер Віллс і Міша Андріюк (334,35).

У фіналі виступили чотири пари, при цьому склад учасників був конкурентним. Зокрема, за збірну Великої Британії виступав срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ноа Вільямс.

Читайте також:

Для Середи та Гриценка це перша перемога у синхронних стрибках у сезоні-2026. Раніше на етапі Кубка світу в Канаді український дует посів шосте місце з результатом 377,19 бала.

Крім того, ще одну медаль Україні цього дня здобули Ксенія Бочек і Діана Карнафель. У синхронних стрибках з 3-метрового трампліна вони посіли третє місце, набравши 239,64 бала.

Українці Середа та Гриценко — чинні чемпіони Європи у стрибках з 10-метрової вишки. Титул вони вибороли у 2025 році в Анталії та захищатимуть його на чемпіонаті Європи-2026, який пройде у Парижі з 31 липня по 16 серпня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив про останню погрозу Олекссандру Усику від Ріко Верхувена.

Також Новини.LIVE повідомив, хто допомагає Усику готуватися до наступного бою.

Олексій Середа стрибки у воду Марк Гриценко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації