Украину заменила Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина не примет Чемпионат мира-2030 по футболу: причины
ФИФА официально исключило Украину из совместной заявки Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу.
Место Украины в заявке на Мундиаль заняла Марокко, сообщает Marca.
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Марокко уже претендовала на проведение Кубка Мира-2026. Заявка этой страны была отклонена из-за того, что она не сумела выделить необходимую сумму — 16 млрд долларов. В совместной заявке с Испанией и Португалией Марокко сможет выделить необходимые средства.
Почему Украину исключили из заявки на ЧМ-2030?
На проведение Чемпионата мира-2030 претендует еще несколько заявок. Турнир готовы провести Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией, а также Уругвай, Аргентины, Парагвай и Чили.
ФИФА официально не комментирует исключение Украины из заявки на проведение Мундиаля. Однако у этого решения может быть несколько причин:
- война в Украине продолжается, хотя это не помешало несколько месяцев назад включить страну в заявку Португалии и Испании;
- давление со стороны правительства на руководство Украинской Ассоциации футбола, что категорически противоречит правилам ФИФА;
- географическое расположение Украины — по этой логике действительно проще заменить ее на Марокко.
Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.
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