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Сборная Украины по футболу сыграет с Германией в Бремене

14 марта 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по футболу сыграет с Германией в Бремене
"Сине-желтые" примут участие в историческом для Бундестим поединке
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты сборной Украины узнали еще одного соперника по контрольным спаррингам. В начале лета 2023 года "сине-желтые" сыграют против сборной Германии. 

Поединок состоится в немецком Бремене, сообщает DW Sports.

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Сборная Украины станет соперником Бундестим в товарищеском матче. Он станет особенным для Германии — 1000 в истории этой футбольной команды. Свой дебютный поединок сборная Германии провела в 1908 против Швейцарии.

Поединок состоится 12 июня в Бремене на стадионе местного "Вердера". Пока не известно, кто будет готовить сборную Украины к этому матчу. Контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" из ОАЭ действует до конца июня. Не исключено, что с "сине-желтыми" в первый летний месяц продолжит работать Руслан Ротань. 

Украина — Германия

История противостояний

Сборные Украины и Германии сыграли друг с другом восемь поединков. На счету Бундестим пять побед. Еще три встречи завершились вничью. 

Последний раз команды противостояли в 2020-м году. Они оказались в одной группе Лиги наций. Сборная Украины дважды уступила — 1:2 дома и 1:3 в гостях.

Уже 16 и 19 июня сборная Украины сыграет два матча отбора Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" станут команды Северной Македонии и Мальты. 

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук погиб, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом. 

В сезон 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

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