Сборная Украины по футболу сыграет с Германией в Бремене

"Сине-желтые" примут участие в историческом для Бундестим поединке

Футболисты сборной Украины узнали еще одного соперника по контрольным спаррингам. В начале лета 2023 года "сине-желтые" сыграют против сборной Германии.

Поединок состоится в немецком Бремене, сообщает DW Sports.

Сборная Украины станет соперником Бундестим в товарищеском матче. Он станет особенным для Германии — 1000 в истории этой футбольной команды. Свой дебютный поединок сборная Германии провела в 1908 против Швейцарии.

Поединок состоится 12 июня в Бремене на стадионе местного "Вердера". Пока не известно, кто будет готовить сборную Украины к этому матчу. Контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" из ОАЭ действует до конца июня. Не исключено, что с "сине-желтыми" в первый летний месяц продолжит работать Руслан Ротань.

История противостояний

Сборные Украины и Германии сыграли друг с другом восемь поединков. На счету Бундестим пять побед. Еще три встречи завершились вничью.

Последний раз команды противостояли в 2020-м году. Они оказались в одной группе Лиги наций. Сборная Украины дважды уступила — 1:2 дома и 1:3 в гостях.

Уже 16 и 19 июня сборная Украины сыграет два матча отбора Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" станут команды Северной Македонии и Мальты.

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук погиб, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.

В сезон 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.