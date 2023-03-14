Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені

"Синьо-жовті" візьмуть участь в історичному для Бундестім поєдинку

Футболісти збірної України дізналися ще одного суперника з контрольних спарингів. На початку літа 2023 року "синьо-жовті" зіграють проти збірної Німеччини.

Поєдинок відбудеться у німецькому Бремені, повідомляє DW Sports.

Збірна України стане суперником Бундестім у товариському матчі. Він стане особливим для Німеччини – 1000 в історії цієї футбольної команди. Свій дебютний поєдинок збірна Німеччини провела 1908 року проти Швейцарії.

Поєдинок відбудеться 12 червня у Бремені на стадіоні місцевого "Вердера". Поки не відомо, хто готуватиме збірну України до цього матчу. Контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" з ОАЕ діє до кінця червня. Не виключено, що із "синьо-жовтими" в перший літній місяць продовжить працювати Руслан Ротань.

Історія протистоянь

Збірні України та Німеччини зіграли один з одним вісім поєдинків. На рахунку Бундестім п'ять перемог. Ще три зустрічі завершились унічию.

Востаннє команди протистояли 2020-го року. Вони опинилися в одній групі Ліги націй. Збірна України двічі поступилася — 1:2 вдома та 1:3 у гостях.

Вже 16 та 19 червня збірна України зіграє два матчі відбору Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Північної Македонії та Мальти.

Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук загинув, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.

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