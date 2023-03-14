Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені arrow

Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені

14 березня 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені
"Синьо-жовті" візьмуть участь в історичному для Бундестім поєдинку
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти збірної України дізналися ще одного суперника з контрольних спарингів. На початку літа 2023 року "синьо-жовті" зіграють проти збірної Німеччини.

Поєдинок відбудеться у німецькому Бремені, повідомляє DW Sports.

Читайте також:

Збірна України стане суперником Бундестім у товариському матчі. Він стане особливим для Німеччини – 1000 в історії цієї футбольної команди. Свій дебютний поєдинок збірна Німеччини провела 1908 року проти Швейцарії.

Поєдинок відбудеться 12 червня у Бремені на стадіоні місцевого "Вердера". Поки не відомо, хто готуватиме збірну України до цього матчу. Контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" з ОАЕ діє до кінця червня. Не виключено, що із "синьо-жовтими" в перший літній місяць продовжить працювати Руслан Ротань.

Україна - Німеччина

Історія протистоянь

Збірні України та Німеччини зіграли один з одним вісім поєдинків. На рахунку Бундестім п'ять перемог. Ще три зустрічі завершились унічию.

Востаннє команди протистояли 2020-го року. Вони опинилися в одній групі Ліги націй. Збірна України двічі поступилася 1:2 вдома та 1:3 у гостях.

Вже 16 та 19 червня збірна України зіграє два матчі відбору Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Північної Македонії та Мальти.

Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук загинув, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.

У сезон 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:49 США шукають нові способи покарання російських олігархів, — ЗМІ

16:43 Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

16:36 Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

16:25 На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:06 Переможця премії "Оскар" прооперували одразу після церемонії: хто він та що сталось

16:03Чи продовжать ЗСУ оборону Бахмута: Зеленський повідомив про рішення Ставки

15:52 Українські біженці зможуть перебувати у США довше: що відомо

15:50 На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів

15:35 Офіс генпрокурора зібрав сотні досьє на солдат армії рф, — The Guardian

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 16:48

США шукають нові способи покарання російських олігархів, — ЗМІ

None 14 Березень 16:42

Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

None 14 Березень 16:36

Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

None 14 Березень 16:28

На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB