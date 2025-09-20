Видео
Главная Спорт Украинская чемпионка Федина поразила своей фотосессией

Украинская чемпионка Федина поразила своей фотосессией

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:36
Марта Федина поразила пикантной фотосессией после завершения карьеры
Марта Федина. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

В артистическом плавании в Украине самой титулованной представительницей является Марта Федина. Кроме спортивных результатов, она также выделяется своей красотой.

Красоту Марты можно увидеть в новой опубликованной фотосессии.

Читайте также:
Марта Федина
Марта Федина. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

Федина позировала для эффектных кадров

Федина появилась на кадрах на фоне городского антуража из многоэтажек одного из городов Украины.

Федина на кадрах одета в черном боди и кроссовках. Можно увидеть как Марта позирует на камеру, демонстрируя свои длинные подтянутые ноги.

Интересно, что позирует Марта в нестандартных позах, что добавляет фотосессии пикантности.

Марта Федина
Марта Федина. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych
Марта Федина
Марта Федина. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych
Марта Федина
Марта Федина. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

За свою спортивную карьеру в артистическом плавании Федина выиграла две бронзовые медали Олимпийских игр в Токио. На чемпионатах мира у нее две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Также Федина является одиннадцатикратной чемпионкой Европы.

В августе 2024 года Федина в возрасте 22 лет объявила о завершении карьеры. Сейчас она является членом технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Напомним, австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, как справится с Ярославой Магучих в финале чемпионата мира.

Известный украинский тренер рассказал, какой тренер может возглавить "Карпаты".

Марта Федина плавание жены футболистов Сборная Украины по артистическому плаванью Артистическое плавание
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
