Марта Фєдіна вразила пікантною фотосесією після завершення кар’єри

Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

У артистичному плаванні в Україні найтитулованішою представницею є Марта Фєдіна. Крім спортивних результатів, вона також виділяється своєю вродою.

Красу Марти можна побачити в новій опублікованій фотосесії.

Фєдіна позувала для ефектних кадрів

Фєдіна з’явилася на кадрах на фоні міського антуражу з багатоповерхівок одного з міст України.

Фєдіна на кадрах в чорному боді та кросівках. Можна побачити як Марта позує на камеру, демонструючи свої довгі підтягнуті ноги.

Цікаво, що позує Марта в нестандартних позах, що додає фотосесії пікантності.

За свою спортивну кар’єру в артистичному плаванні Фєдіна виграла дві бронзові медалі Олімпійських ігор в Токіо. На чемпіонатах світу у неї дві золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород.

Також Фєдіна є одинадцятиразовою чемпіонкою Європи.

У серпні 2024 року Фєдіна у віці 22 років оголосила про завершення кар’єри. Наразі вона є членкинею технічного комітету з синхронного плавання Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).

