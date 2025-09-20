Відео
Головна Спорт Українська чемпіонка Фєдіна вразила своєю фотосесією

Українська чемпіонка Фєдіна вразила своєю фотосесією

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:36
Марта Фєдіна вразила пікантною фотосесією після завершення кар’єри
Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

У артистичному плаванні в Україні найтитулованішою представницею є Марта Фєдіна. Крім спортивних результатів, вона також виділяється своєю вродою.

Красу Марти можна побачити в новій опублікованій фотосесії.

Читайте також:
Марта Федина
Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

Фєдіна позувала для ефектних кадрів

Фєдіна з’явилася на кадрах на фоні міського антуражу з багатоповерхівок одного з міст України.

Фєдіна на кадрах в чорному боді та кросівках. Можна побачити як Марта позує на камеру, демонструючи свої довгі  підтягнуті ноги.

Цікаво, що позує Марта в нестандартних позах, що додає фотосесії пікантності.

Марта Федина
Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych
Марта Федина
Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych
Марта Федина
Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/bohdan.mahdych

За свою спортивну кар’єру в артистичному плаванні Фєдіна виграла дві бронзові медалі Олімпійських ігор в Токіо. На чемпіонатах світу у неї дві золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород.

Також Фєдіна є одинадцятиразовою чемпіонкою Європи.

У серпні 2024 року Фєдіна у віці 22 років оголосила про завершення кар’єри. Наразі вона є членкинею технічного комітету з синхронного плавання Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).

Нагадаємо, австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла, як впорається з Ярославою Магучіх у фіналі чемпіонату світу.

Відомий український тренер розповів, який тренер може очолити "Карпати".

Марта Фєдіна плавання дружини футболістів Збірна України з артистичного плавання Артистичне плавання
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
