Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку россиянке на Miami Open

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку российской сопернице Анастасии Потаповой. Это произошло после того, как гражданка рф победила украинку в матче второго круга на Открытом чемпионате Майами со счетом 6:1, 6:3.

Об этом сообщает The Guardian.

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Это был не первый случай, когда война рф против Украины повлияла на мир тенниса, поскольку эта игра произошла после того, как Потапова получила предупреждение от Женской теннисной ассоциации (WTA) за то, что она пришла на свой матч в Индиан-Уэллсе против Джессики Пегула в футболке московского "Спартака".

Костюк, который ранее также отказался пожать руку Варваре Грачевой и Виктории Азаренко из Беларуси, которая является союзником рф, заявил, что сейчас существует напряженность, ведь мы находимся в состоянии войны.

Отвечая на вопрос о предупреждении Потаповой за то, что она носила футболку, Костюк сказал:

"Я не согласен с тем, что делает Теннисный турнир: есть много вещей, с которыми я не согласен, с тем, что делает WTA. Это ничего не изменит. Я просто получу больше ненависти в Интернете. Что бы я ни сказала, я получу много ненависти. Я не знаю. Вы можете вынести ей предупреждение. Можно отстранить кого-то, я не знаю. Я не могу это комментировать, это просто смешно".

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг теннисисток. Украинские спортсменки за последний месяц добились прогресса.

Также мы писали, что первая ракетка Украины Марта Костюк выиграла свой первый одиночный трофей WTA в американском Остине. В финале она одержала уверенную победу над россиянкой Варварой Грачевой в двух сетах со счетом 6:3 и 7:5 соответственно.

Добавим, известный российский теннисист Андрей Рублев снова поделился мнением о развязанной его государством войне. Спортсмен призвал к миру после поражения в финале турнира ATP в Дубае.