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Українська тенісистка Костюк відмовилася потиснути руку росіянці на Miami Open

24 березня 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Марта Костюк
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку російській суперниці Анастасії Потаповій. Це відбулося після того, як громадянка рф перемогла українку у матчі другого кола на Відкритому чемпіонаті Маямі з рахунком 6:1, 6:3.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Це був не перший випадок, коли війна рф проти України вплинула на світ тенісу, оскільки ця гра відбулася після того, як Потапова отримала попередження від Жіночої тенісної асоціації (WTA) за те, що вона прийшла на свій матч в Індіан-Веллсі проти Джессіки Пегула у футболці московського "Спартака".

Костюк, який раніше також відмовився потиснути руку Варварі Грачовій та Вікторії Азаренко з Білорусі, яка є союзником рф, заявив, що наразі існує напруженість, адже ми перебуваємо у стані війни. 

Відповідаючи на запитання про попередження Потаповій за те, що вона носила футболку, Костюк сказав:

"Я не згоден з тим, що робить Тенісний турнір: є багато речей, з якими я не згоден, з тим, що робить WTA. Це нічого не змінить. Я просто отримаю більше ненависті в Інтернеті. Що б я не сказала, я отримаю багато ненависті. Я не знаю. Ви можете винести їй попередження. Можна відсторонити когось, я не знаю. Я не можу це коментувати, це просто смішно".

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила рейтинг тенісисток. Українські спортсменки за останній місяць досягли прогресу.

Також ми писали, що  перша ракетка України Марта Костюк виграла свій перший одиночний трофей WTA в американському Остіні. У фіналі вона здобула впевнену перемогу над росіянкою Варварою Грачовою у двох сетах із рахунком 6:3 і 7:5 відповідно.

Додамо, відомий російський тенісист Андрій Рубльов знову поділився думкою про розв'язану його державою війну. Спортсмен закликав до миру після поразки у фіналі турніру ATP у Дубаї.

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