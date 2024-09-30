Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинские военные ликвидировали российского футболиста arrow

Украинские военные ликвидировали российского футболиста

30 сентября 2024 19:31
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Украинские военные ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова
Николай Пальянов. Фото: ФК "Тюмень"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В зоне боевых действий украинские военнослужащие снова хорошо отработали по наступающих россиянах. В результате одного из боев погиб российский футболист.

Об этом сообщил российский футбольный клуб "Тюмень".

Читайте также:
ВСУ ликвидировали российского футболиста
Николай Пальянов. Фото: ФК "Тюмень"

Защитники Украины лишили Россию футболиста

По информации футбольного клуба, в зоне боевых действий погиб российский футболист Николай Пальянов.

Погибший боевик является воспитанником "Тюмени" 2003 года рождения и играл в футбол на детском и юношеском уровнях.

Ликвидированный 21-летний боевик играл на позиции вратаря.

"Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в "Тюмени-2003". С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО. Буду очень благодарен, если вы посочувствуете и поддержите нас!", — говорится в сообщении.

Отметим, что больше деталей об ликвидации футболиста россияне не сообщили.

Напомним, ветеран, которого оскорбили в Одессе, выступит от Украины на Играх Непокоренных.

В Италии массово арестовывают болельщиков из-за причастности к мафии.

война смерть ВСУ футбол погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:46 Цены на Рош ха-Шана в Умани — сколько город зарабатывает на хасидах

19:27 Бронирование студентов — как обжаловать справку, необходимую для ТЦК

19:10 Львов остановится — Садовый обратился к горожанам с важной просьбой

19:01 В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира

19:00 Адвокат назвал требования к повторному бронированию от мобилизации

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:43 Свет будет завтра, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

18:29 На Львов надвигаются заморозки — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

18:25 Германия пересмотрела правила регистрации авто для украинцев — что изменилось

18:23 Узнайте места — популярная украинская группа сняла часть клипа в Одессе

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

19:46 Цены на Рош ха-Шана в Умани — сколько город зарабатывает на хасидах

19:27 Бронирование студентов — как обжаловать справку, необходимую для ТЦК

19:10 Львов остановится — Садовый обратился к горожанам с важной просьбой

19:01 В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира

19:00 Адвокат назвал требования к повторному бронированию от мобилизации

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:43 Свет будет завтра, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

18:29 На Львов надвигаются заморозки — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

18:25 Германия пересмотрела правила регистрации авто для украинцев — что изменилось

18:23 Узнайте места — популярная украинская группа сняла часть клипа в Одессе

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд