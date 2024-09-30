Украинские военные ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова

Николай Пальянов. Фото: ФК "Тюмень"

В зоне боевых действий украинские военнослужащие снова хорошо отработали по наступающих россиянах. В результате одного из боев погиб российский футболист.

Об этом сообщил российский футбольный клуб "Тюмень".

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По информации футбольного клуба, в зоне боевых действий погиб российский футболист Николай Пальянов.

Погибший боевик является воспитанником "Тюмени" 2003 года рождения и играл в футбол на детском и юношеском уровнях.

Ликвидированный 21-летний боевик играл на позиции вратаря.

"Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в "Тюмени-2003". С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО. Буду очень благодарен, если вы посочувствуете и поддержите нас!", — говорится в сообщении.

Отметим, что больше деталей об ликвидации футболиста россияне не сообщили.

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