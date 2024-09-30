Українські військові ліквідували російського футболіста Миколу Пальянова

Микола Пальянов. Фото: ФК "Тюмень"

У зоні бойових дій українські військовослужбовці знову добре відпрацювали по росіянах, які наступають. Внаслідок одного з боїв загинув російський футболіст.

Про це повідомив російський футбольний клуб "Тюмень".

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За інформацією футбольного клубу, у зоні бойових дій загинув російський футболіст Микола Пальянов.

Загиблий бойовик є вихованцем "Тюмені" 2003 року народження та грав у футбол на дитячому та юнацькому рівнях.

Ліквідований 21-річний бойовик грав на позиції воротаря.

"Пальянов Микола Вікторович грав за наш клуб — у "Тюмені-2003". З дитинства віддався футболу і завжди відстоював усі матчі. Вчора нам повідомили дуже погану новину, що Кольки не стало. Загинув на СВО. Буду дуже вдячний, якщо ви поспівчуваєте і підтримаєте нас!" — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що більше деталей щодо ліквідації футболіста росіяни не повідомили.

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