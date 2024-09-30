Вболівальників Мілана звинуватили у створенні мафіозного синдикату

Вболівальники "Мілана" під час матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Поліція Італії провела арешти серед уболівальників декількох клубів Серії А. Тифозі "Мілана" та "Інтера" звинувачують у створенні злочинного синдикату.

За декілька днів було затримано щонайменше 19 людей, повідомляє Sky TG24.

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У Мілані відбуваються масові арешти вболівальників одразу двох популярних футбольних клубів. Поліція перевіряє понад два десятки людей щодо участі в мафіозному синдикаті. Звинувачення висунуто вже 19 тифозі.

Культура поведінки вболівальників під час матчів в Італії. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

За що судитимуть вболівальників

Італійська поліція закидає арештованим тифозі створення злочинної спільноти за обтяжуючих обставин. Йдеться про створення мафіозного синдикату.

Вболівальники, яких затримала поліція, займалися перепродажем квитків на матчі за завищеними цінами, вимагали данину у власників паркування поряд зі стадіоном "Джузеппе Меацца", а також незаконно продавали футбольну атрибутику, їжу та напої під час матчів. Частину вболівальників звинувачують у здирстві та нанесенні тілесних ушкоджень.

Відомо, що дев'ятнадцять людей взято під варту. Ще троє вболівальників перебувають під домашнім арештом. Свідками у справі проходах понад двадцять осіб, серед них виявився лідер одного з формувань тифозі Джанкарло "Барон" Капеллі.

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