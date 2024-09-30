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В Италии массово арестовывают болельщиков из-за причастности к мафии

30 сентября 2024 14:47
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Болельщиков Милана обвинили в создании мафиозного синдиката
Болельщики "Милана" во время матча. Фото: Reuters/Claudia Greco
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Полиция Италии провела аресты среди болельщиков нескольких клубов Серии А. Тифози "Милана" и "Интера" обвиняют в создании преступного синдиката.

За несколько дней были задержаны как минимум 19 человек, сообщает Sky TG24

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В Милане проходят массовые аресты болельщиков сразу двух популярных футбольных клубов. Полиция проверяет более двух десятков человек на предмет участия в мафиозном синдикате. Обвинения предъявлены уже 19 тифози. 

Болельщики Милана
Культура поведения болельщиков во время матчей в Италии. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

За что будут судить болельщиков

Итальянская полиция вменяет арестованным тифози создание преступного сообщества при отягчающих обстоятельств. Речь идет о создании мафиозного синдиката. 

Болельщики, которых задержала полиция, занимались перепродажей билетов на матчи по завышенным ценам, требовали дань у владельцев парковки рядом со стадионом "Джузеппе Меацца", а также незаконно продавали футбольную атрибутику, еду и напитки во время матчей. Часть болельщиков обвиняют в вымогательстве и нанесении телесных повреждений. 

Известно, что девятнадцать человек взяты под стражу. Еще трое болельщиков находятся под домашним арестом. Свидетелями по делу проходах больше двадцати человек, среди них оказался лидер одного из формирований тифози Джанкарло "Барон" Капелли. 

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может досрочно уйти со своего поста. 

Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский дал характеристику новичку команда Эдуардо Герреро. 

спорт футбол мафия Милан Серия А Интер

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