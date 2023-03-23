Бужанский раскритиковал главу МОК Баха из-за россиян на Олимпиаде-2024

Депутат от "Слуги народа" опроверг все доводы главы МОК

Депутат Верховной Рады Украины Макс Бужанский объяснил, почему российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских Играх в Париже.

Парламентарий на своем канале в Telegram раскритиковал Томаса Баха за высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) о "спорте вне политики".

Глава МОК Томас Бах все еще допускает возможность участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024. Он заявляет, что спорт должен быть аполитичным, а значит, нет причин вводить запреты перед турниром.

"Ложь, и помощь агрессору, и ничего больше. Аполитичность МОК, это когда он не обращает внимание на то, что в одних странах-участниках демократические режимы, а в других, авторитарные.

Политический спор между этими моделями государственного устройства, это и есть то, что не интересует и не должно интересовать Олимпийский Комитет. А тут речь о другом.

Речь об открытой агрессивной войне россии против Украины, это не про политику, нет, это про расстрел в упор Запорожья, Херсона, Харькова и Николаева. И про попытки их оккупировать", — написал Макс Бужанский.

"Спорт не может быть вне политики"

Украинский депутат сравнил ситуацию с ограблением на улице и предложил Томасу Баху почувствовать себя его жертвой, после чего вернуться к мысли о "политических разногласиях" между ним и грабителем.

"Это не политика, это ограбление, совсем другая история. Точно так же, совсем другая история это война. На нее могут не обращать внимания спортсмены из Австралии, знать о ней не знать ничего, это их может не касаться.

А спортсмены из страны-агрессора и страны-шакала, нет, они в эту агрессию прямо заинтегрированы, часть ее. Спорт вне политики? Так и запорожские кассиры супермаркетов вне ее. И харьковские преподаватели вузов. И николаевские рабочие заводов. И обычные граждане, херсонцы. В том ключе, в котором звучит эта фраза, они тоже вне политики, просто живут своей жизнью. А их убивают.

Олимпиада в исполнении Баха и есть политика, политика отмывания российской агрессии, ничего более", — объяснил Макс Бужанский.

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