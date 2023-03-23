Бужанский раскритиковал главу МОК Баха из-за россиян на Олимпиаде-2024

Украинский депутат объяснил президенту МОК Баху нецелесообразность участия россиян в Олимпиаде-2024
Депутат Верховной Рады Украины Макс Бужанский объяснил, почему российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских Играх в Париже.
Парламентарий на своем канале в Telegram раскритиковал Томаса Баха за высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) о "спорте вне политики".
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Глава МОК Томас Бах все еще допускает возможность участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024. Он заявляет, что спорт должен быть аполитичным, а значит, нет причин вводить запреты перед турниром.
"Ложь, и помощь агрессору, и ничего больше. Аполитичность МОК, это когда он не обращает внимание на то, что в одних странах-участниках демократические режимы, а в других, авторитарные.
Политический спор между этими моделями государственного устройства, это и есть то, что не интересует и не должно интересовать Олимпийский Комитет. А тут речь о другом.
Речь об открытой агрессивной войне россии против Украины, это не про политику, нет, это про расстрел в упор Запорожья, Херсона, Харькова и Николаева. И про попытки их оккупировать", — написал Макс Бужанский.
"Спорт не может быть вне политики"
Украинский депутат сравнил ситуацию с ограблением на улице и предложил Томасу Баху почувствовать себя его жертвой, после чего вернуться к мысли о "политических разногласиях" между ним и грабителем.
"Это не политика, это ограбление, совсем другая история. Точно так же, совсем другая история это война. На нее могут не обращать внимания спортсмены из Австралии, знать о ней не знать ничего, это их может не касаться.
А спортсмены из страны-агрессора и страны-шакала, нет, они в эту агрессию прямо заинтегрированы, часть ее. Спорт вне политики? Так и запорожские кассиры супермаркетов вне ее. И харьковские преподаватели вузов. И николаевские рабочие заводов. И обычные граждане, херсонцы. В том ключе, в котором звучит эта фраза, они тоже вне политики, просто живут своей жизнью. А их убивают.
Олимпиада в исполнении Баха и есть политика, политика отмывания российской агрессии, ничего более", — объяснил Макс Бужанский.
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