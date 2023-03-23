Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Український депутат пояснив президенту МОК Баху недоцільність участі росіян в Олімпіаді-2024 arrow

Український депутат пояснив президенту МОК Баху недоцільність участі росіян в Олімпіаді-2024

23 березня 2023 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бужанський розкритикував главу МОК Баха через росіян на Олімпіаді-2024
Депутат від "Слуги народу" спростував усі доводи глави МОК
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Депутат Верховної Ради України Макс Бужанський пояснив, чому російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь в Олімпійських Іграх у Парижі.

Парламентарій на своєму каналі в Telegram розкритикував Томаса Баха за висловлення голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про "спорт поза політикою".

Читайте також:

Глава МОК Томас Бах все ще припускає можливість участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024. Він заявляє, що спорт має бути аполітичним, а отже, немає причин запроваджувати заборони перед турніром.

"Брехня, і допомога агресору, і нічого більше. Аполітичність МОК, це коли він не звертає увагу на те, що в одних країнах-учасниках демократичні режими, а в інших авторитарні.

Політична суперечка між цими моделями державного устрою це і є те, що не цікавить і не має цікавити Олімпійський Комітет. А тут йдеться про інше.

Йдеться про відкриту агресивну війну росії проти України, це не про політику, ні, це про розстріл в упор Запоріжжя, Херсона, Харкова та Миколаєва. І про спроби їх окупувати", — написав Макс Бужанський.

Томас Бах

"Спорт не може бути поза політикою"

Український депутат порівняв ситуацію з пограбуванням на вулиці та запропонував Томасу Баху відчути себе його жертвою, після чого повернутися до думки про "політичні розбіжності" між ним та грабіжником.

"Це не політика, це пограбування, зовсім інша історія. Так само, зовсім інша історія — це війна. На неї можуть не звертати уваги спортсмени з Австралії, знати про неї не знати нічого, це їх може не торкатися".

А спортсмени з країни-агресора та країни-шакала, ні, вони у цю агресію прямо заінтегровані, частину її. Спорт поза політикою? Так і запорізькі касири супермаркетів поза нею. І харківські викладачі вишів. І миколаївські робітники заводів. І пересічні громадяни, херсонці. У тому ключі, в якому звучить ця фраза, вони теж поза політикою просто живуть своїм життям. А їх убивають.

Олімпіада у виконанні Баха і є політикою, політикою відмивання російської агресії, нічого більше", — пояснив Макс Бужанський.

Нагадаємо, промоутери офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У цього рішення відразу кілька важливих причин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:43 Генпрокурор Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою: що обговорювали

11:42 Абрамович через "Челсі" потрапив у скандал із королівською родиною Великої Британії

11:35 Чехія повністю припинила видачу віз росіянам та білорусам: деталі

Новина з фото

11:34 Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок

11:32 На Львівщині згортають "пункти незламності"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:27 Тернополяни під час тривоги отримали сповіщення від ДСНС, проте служба нічого не надсилала: деталі

11:26 "Євробачення-2023" представило порядок виступів всіх учасників конкурсу у півфіналах

Ексклюзив

11:22Військовий розповів, чи можуть росіяни пошкоджувати західні танки

11:18 Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий

11:09 Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу

Новина з відео

11:04 Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 11:43

Генпрокурор Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою: що обговорювали

None 23 Березень 11:42

Абрамович через "Челсі" потрапив у скандал із королівською родиною Великої Британії

None 23 Березень 11:43

Чехія повністю припинила видачу віз росіянам та білорусам: деталі

None 23 Березень 11:45

На Львівщині згортають "пункти незламності"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB