Бужанський розкритикував главу МОК Баха через росіян на Олімпіаді-2024

Депутат від "Слуги народу" спростував усі доводи глави МОК

Депутат Верховної Ради України Макс Бужанський пояснив, чому російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь в Олімпійських Іграх у Парижі.

Парламентарій на своєму каналі в Telegram розкритикував Томаса Баха за висловлення голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про "спорт поза політикою".

Глава МОК Томас Бах все ще припускає можливість участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024. Він заявляє, що спорт має бути аполітичним, а отже, немає причин запроваджувати заборони перед турніром.

"Брехня, і допомога агресору, і нічого більше. Аполітичність МОК, це коли він не звертає увагу на те, що в одних країнах-учасниках демократичні режими, а в інших авторитарні.

Політична суперечка між цими моделями державного устрою це і є те, що не цікавить і не має цікавити Олімпійський Комітет. А тут йдеться про інше.

Йдеться про відкриту агресивну війну росії проти України, це не про політику, ні, це про розстріл в упор Запоріжжя, Херсона, Харкова та Миколаєва. І про спроби їх окупувати", — написав Макс Бужанський.

"Спорт не може бути поза політикою"

Український депутат порівняв ситуацію з пограбуванням на вулиці та запропонував Томасу Баху відчути себе його жертвою, після чого повернутися до думки про "політичні розбіжності" між ним та грабіжником.

"Це не політика, це пограбування, зовсім інша історія. Так само, зовсім інша історія — це війна. На неї можуть не звертати уваги спортсмени з Австралії, знати про неї не знати нічого, це їх може не торкатися".

А спортсмени з країни-агресора та країни-шакала, ні, вони у цю агресію прямо заінтегровані, частину її. Спорт поза політикою? Так і запорізькі касири супермаркетів поза нею. І харківські викладачі вишів. І миколаївські робітники заводів. І пересічні громадяни, херсонці. У тому ключі, в якому звучить ця фраза, вони теж поза політикою просто живуть своїм життям. А їх убивають.

Олімпіада у виконанні Баха і є політикою, політикою відмивання російської агресії, нічого більше", — пояснив Макс Бужанський.

Нагадаємо, промоутери офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У цього рішення відразу кілька важливих причин.