Кличко, Подкопаева и Верняев обратились к мэру Парижа из-за россиян на Олимпиаде-2024
Украинские спортсмены продолжают выступать единым фронтом против участия россиян и белорусов в международных турнирах. Олимпийские чемпионы Владимир Кличко, Лилия Подкопаева и Олег Верняев обратились к городской главе Парижа Анн Идальго с просьбой не допустить представителей этих стран на Игры-2024.
Гимнаст Олег Верняев на своей странице в Instagram опубликовал текст письма к Анн Идальго.
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До начала Олимпийских Игр-2024 в Париже осталось 15 месяцев, однако вопрос с участием российских и белорусских спортсменов на этом турнире до сих пор не решен. Звезды украинского спорта призывают мировое сообщество обратить внимание на проблему и не допустить популистских решений.
"Пока весь цивилизованный мир призывает спортивное сообщество запретить участие атлетов стран-агрессорок в соревнованиях, президент МОК Томас Бах во время саммита G20 требует нейтралитет и разрешение участия спортсменов независимо от их политических конфликтов, в частности, на уровне Олимпийских игр в Париже.
Мы, украинские спортсмены, олимпийские чемпионы Владимир Кличко, Лилия Подкопаева и Олег Верняев, передали обращение мэру Парижа Анн Идальго с просьбой поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры, которые будут проходить в Париже в 2024 году", — написал Олег Верняев.
О чем просят украинские спортсмены?
Олимпийский чемпион 2016- года напомнил, что в рядах ВСУ сражаются с агрессором более 3000 спортсменов. Тысячи атлетов и тренеров работают на волонтерском фронте. За почти год полномасштабной войны в Украине погибли более 220 спортсменов и тренеров, стремившихся показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях под украинским флагом.
"В нашем государстве разрушены более 320 спортивных объектов. А вместо регулярных занятий в уцелевших спортивных комплексах спортсмены вынуждены находиться в бомбоубежищах из-за регулярных сигналов воздушных тревог и обстрелов.
В этих условиях в Международном олимпийском комитете не может существовать никаких компромиссных решений для государства-террориста, поскольку основные принципы Олимпийской хартии фундаментально противоречат войне. Любое нейтральное знамя российских и белорусских спортсменов все равно запятнано кровью. А разрешение российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях является поддержкой войны в Украине и российских преступлений под прикрытием нейтральности. Нам нужна помощь мирового олимпийского сообщества", — резюмировал Олег Верняев.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.
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