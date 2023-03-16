Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024

Українці просять не допускати росіян до Олімпійських Ігор

Українські спортсмени продовжують виступати єдиним фронтом проти участі росіян та білорусів у міжнародних турнірах. Олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв звернулися до міського голови Парижа Анн Ідальго з проханням не допустити представників цих країн на Ігри-2024.

Гімнаст Олег Верняєв на своїй сторінці в Instagram опублікував текст листа до Анн Ідальго.

До початку Олімпійських Ігор-2024 у Парижі залишилося 15 місяців, проте питання за участю російських та білоруських спортсменів на цьому турнірі досі не вирішено. Зірки українського спорту закликають світову спільноту звернути увагу на проблему та не допустити популістських рішень.

"Поки весь цивілізований світ закликає спортивну спільноту заборонити участь атлетів країн-агресорок у змаганнях, президент МОК Томас Бах під час саміту G20 вимагає нейтралітет та вирішення участі спортсменів незалежно від їхніх політичних конфліктів, зокрема на рівні Олімпійських ігор у Парижі.

Ми, українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв, передали звернення меру Парижа Анн Ідальго з проханням підтримати усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри, які проходитимуть у Парижі у 2024 році", — написав Олег Верняєв.

Про що просять українські спортсмени?

Олімпійський чемпіон 2016 року нагадав, що в лавах ЗСУ борються з агресором понад 3000 спортсменів. Тисячі атлетів та тренерів працюють на волонтерському фронті. За майже рік повномасштабної війни в Україні загинуло понад 220 спортсменів та тренерів, які прагнули показувати найвищі результати на міжнародних змаганнях під українським прапором.

"У нашій державі зруйновано понад 320 спортивних об'єктів. А замість регулярних занять в спортивних комплексах, що вціліли, спортсмени змушені перебувати в бомбосховищах через регулярні сигнали повітряних тривог і обстрілів.

У цих умовах Міжнародний олімпійський комітет не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні принципи Олімпійської хартії фундаментально суперечать війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров'ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати у міжнародних змаганнях є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності. Нам потрібна допомога світової олімпійської спільноти", — резюмував Олег Верняєв.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

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