СК Днепр-1 наказали запретом на регистрацию новичков

Претендент на чемпионский титул получил трансферный бан

Футбольному клубу "Днепр-1" запретили регистрировать новых футболистов. Это решение распространяется на мужскую и женские команды.

Причиной трансферного бана невыполнение обязательств перед одним из футболистов клуба, сообщает SportArena.

Стало известно о том, что футбольному клубу "Днепр-1" запретили регистрировать новых игроков. Сообщается, что клуба не выполнил обязательства перед одним из футболистов команды.

Как отреагировал "Днепр-1"?

Запрет распространяется на мужскую и женские команды "Днепра-1". Таким образом клуб не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. К счастью для команды, которая усердно работала на зимнем трансферном рынке, новички уже заявлены. К тому же "Днепр-1" работает над апелляцией.

По итогам 17 туров команда Александра Кучера занимает второе место в чемпионате Украины. Она отстает на три очка от донецкого "Шахтера", хотя еще недавно опережала "горняков" на пять баллов. Следующий матч "Днепра-1" состоится 18 марта, соперником станет "Верес".

Женская футбольная команда "Днепра-1" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.