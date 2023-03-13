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Украинский футбольный топ-клуб сурово наказали

13 марта 2023 14:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
СК Днепр-1 наказали запретом на регистрацию новичков
Претендент на чемпионский титул получил трансферный бан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольному клубу "Днепр-1" запретили регистрировать новых футболистов. Это решение распространяется на мужскую и женские команды. 

Причиной трансферного бана невыполнение обязательств перед одним из футболистов клуба, сообщает SportArena

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Стало известно о том, что футбольному клубу "Днепр-1" запретили регистрировать новых игроков. Сообщается, что клуба не выполнил обязательства перед одним из футболистов команды.

Днепр-1

Как отреагировал "Днепр-1"?

Запрет распространяется на мужскую и женские команды "Днепра-1". Таким образом клуб не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. К счастью для команды, которая усердно работала на зимнем трансферном рынке, новички уже заявлены. К тому же "Днепр-1" работает над апелляцией. 

По итогам 17 туров команда Александра Кучера занимает второе место в чемпионате Украины. Она отстает на три очка от донецкого "Шахтера", хотя еще недавно опережала "горняков" на пять баллов. Следующий матч "Днепра-1" состоится 18 марта, соперником станет "Верес".

Женская футбольная команда "Днепра-1" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи. 

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