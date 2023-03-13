СК Дніпро-1 покарали забороною на реєстрацію новачків

Український футбольний топ-клуб суворо покарали
Футбольному клубу "Дніпро-1" заборонили реєструвати нових футболістів. Це рішення поширюється на чоловічу та жіночі команди.
Причиною трансферного бана невиконання зобов'язань перед одним із футболістів клубу, повідомляє SportArena.
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Стало відомо, що футбольному клубу "Дніпро-1" заборонили реєструвати нових гравців. Повідомляється, що клуб не виконав зобов'язання перед одним із футболістів команди.
Як відреагував "Дніпро-1"?
Заборона поширюється на чоловічу та жіночі команди "Дніпра-1". Таким чином клуб не зможе заявити нових гравців на частину сезону, що залишилася. На щастя для команди, яка працювала на зимовому трансферному ринку, новачки вже заявлені. До того ж "Дніпро-1" працює над апеляцією.
За підсумками 17 турів команда Олександра Кучера посідає друге місце у чемпіонаті України. Вона відстає на три очки від донецького "Шахтаря", хоча нещодавно випереджала "гірників" на п'ять балів. Наступний матч "Дніпра-1" відбудеться 18 березня, суперником стане "Верес".
Жіноча футбольна команда "Дніпра-1" посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату України.
Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.