Украинский клуб может исчезнуть из-за долгов

Украинский клуб может исчезнуть из-за долгов

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:13
Рябоконь заявил, что игроки ФК Лисне работают грузчиками
Тренировка в ФК Лисне. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Бывший главный тренер ФК "Лисне" Александр Рябоконь рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался клуб. По словам специалиста, команда, еще недавно считавшаяся одним из лидеров Второй лиги, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, которые фактически парализовали работу коллектива.

Тренер отметил, что задолженности по зарплатам достигли критического уровня, а организация тренировочного процесса стала невозможной, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Игроки ФК "Лисне" вынуждены были пропускать занятия, так как у многих не хватало средств даже на дорогу до базы. Некоторые футболисты, чтобы прокормить семьи, уже нашли себе подработку вне футбола: кто-то устроился на склад, кто-то занялся монтажными работами. По словам Рябоконя, это стало сигналом того, что команда не может полноценно существовать без серьезных изменений и поддержки руководства. 

Александр Рябоконь
Тренер Александр Рябоконь. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Что грозит украинскому клубу

Сам наставник покинул "Лисне", так и не получив ни одной зарплаты. Сейчас он возглавляет клуб "Левый Берег", который выступает в Первой лиге Украины, и признается, что ситуация в бывшей команде оставила у него горький осадок.

"Если бы в "Лисне" была нормальная ситуация, я бы не уходил. Но там огромные долги и хаос с тренировками. Люди не могут позволить себе даже доехать на занятия. Некоторым игрокам приходится работать грузчиками и монтажниками, чтобы просто выжить", — объяснил Рябоконь. 

Напомним, в одном из украинских городов заявили о том, что назвали улицу в честь игрока национальной команды по футболу. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич пытается помирить двух бывших звезд украинского футбола. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
