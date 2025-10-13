Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український клуб може зникнути через борги

Український клуб може зникнути через борги

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:13
Рябоконь заявив, що гравці ФК Лісне працюють вантажниками
Тренування в ФК Лісне. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Колишній головний тренер ФК "Лісне" Олександр Рябоконь розповів про важку ситуацію, в якій опинився клуб. За словами фахівця, команда, яка ще нещодавно вважалася одним із лідерів Другої ліги, зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами, які фактично паралізували роботу колективу.

Тренер зазначив, що заборгованості із зарплат досягли критичного рівня, а організація тренувального процесу стала неможливою, повідомляє "Український футбол".

Реклама
Читайте також:

Гравці ФК "Лісне" змушені були пропускати заняття, оскільки у багатьох не вистачало коштів навіть на дорогу до бази. Деякі футболісти, щоб прогодувати сім'ї, вже знайшли собі підробіток поза футболом: хтось влаштувався на склад, хтось зайнявся монтажними роботами. За словами Рябоконя, це стало сигналом того, що команда не може повноцінно існувати без серйозних змін та підтримки керівництва.

Александр Рябоконь
Тренер Олександр Рябоконь. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Що загрожує українському клубу

Сам наставник покинув "Лісне", так і не отримавши жодної зарплати. Зараз він очолює клуб "Лівий Берег", який виступає в Першій лізі України, і зізнається, що ситуація в колишній команді залишила в нього гіркий осад.

"Якби в "Лісні" була нормальна ситуація, я б не йшов. Але там величезні борги та хаос із тренуваннями. Люди не можуть дозволити собі навіть доїхати на заняття. Деяким гравцям доводиться працювати вантажниками та монтажниками, щоб просто вижити", — пояснив Рябоконь.

Нагадаємо, в одному з українських міст заявили про те, що назвали вулицю на честь гравця національної команди з футболу.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич намагається помирити двох колишніх зірок українського футболу.

скандал спорт футбол тренер ПФЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації