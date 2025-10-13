Рябоконь заявив, що гравці ФК Лісне працюють вантажниками

Тренування в ФК Лісне. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Колишній головний тренер ФК "Лісне" Олександр Рябоконь розповів про важку ситуацію, в якій опинився клуб. За словами фахівця, команда, яка ще нещодавно вважалася одним із лідерів Другої ліги, зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами, які фактично паралізували роботу колективу.

Тренер зазначив, що заборгованості із зарплат досягли критичного рівня, а організація тренувального процесу стала неможливою, повідомляє "Український футбол".

Гравці ФК "Лісне" змушені були пропускати заняття, оскільки у багатьох не вистачало коштів навіть на дорогу до бази. Деякі футболісти, щоб прогодувати сім'ї, вже знайшли собі підробіток поза футболом: хтось влаштувався на склад, хтось зайнявся монтажними роботами. За словами Рябоконя, це стало сигналом того, що команда не може повноцінно існувати без серйозних змін та підтримки керівництва.

Тренер Олександр Рябоконь. Фото: instagram.com/fclisne2023/

Що загрожує українському клубу

Сам наставник покинув "Лісне", так і не отримавши жодної зарплати. Зараз він очолює клуб "Лівий Берег", який виступає в Першій лізі України, і зізнається, що ситуація в колишній команді залишила в нього гіркий осад.

"Якби в "Лісні" була нормальна ситуація, я б не йшов. Але там величезні борги та хаос із тренуваннями. Люди не можуть дозволити собі навіть доїхати на заняття. Деяким гравцям доводиться працювати вантажниками та монтажниками, щоб просто вижити", — пояснив Рябоконь.

