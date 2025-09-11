Украинский экс-защитник Жироны перешел в клуб с российскими инвестициями

Дмитрий Мельниченко. Фото: ФК "Красава"

В Испании стало меньше на одного украинского футболиста. Свою команду покинул защитник Дмитрий Мельниченко.

Футболист подписал контракт с кипрской "Красавой".

Мельниченко покинул Испанию

Кипрский ФК "Красава" официально объявил о подписании 21-летнего Мельниченко. Больше деталей, кроме того, что трансфер "утвердил" Артем Довбик, они не сообщили.

Мельниченко перебрался в "Жирону" в 2023 году, но провел в команде лишь год. Затем он по половине сезона отыграл в "Ла Унионе" и "Исарри" из низших дивизионов Испании.

До Испании воспитанник киевского "Динамо" играл в "Рухе", "Ниве" Бузовой, которая затем стала "Кудривкой".

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

ФК "Красава" принадлежит российскому беглому блогеру Евгению Савину, который осудил агрессию РФ против Украины в начале полномасштабной войны в 2022 году и эмигрировал на Кипр вместе с командой. В прошлом сезоне клуб вышел в элитный кипрский дивизион.

Савин, известный благодаря YouTube-каналу "Красава" с миллионной аудиторией.

