Український ексзахисник Жирони та Динамо підписав контракт із кіпрською Красавою

У Іспанії стало менше на одного українського футболіста. Свою команду покинув захисник Дмитро Мельниченко.

Футболіст підписав контракт з кіпрською "Красавою".

Дмитро Мельниченко. Фото: ФК "Красава"

Мельниченко покинув Іспанію

Кіпріотський ФК "Красава" офіційно оголосив про підписання 21-річного Мельниченка. Більше деталей, крім того, що трансфер "затвердив" Артем Довбик, вони не повідомили.

Мельниченко перебрався до "Жирони" в 2023 році, але провів у команді лише рік. Потім він по пів сезону відіграв "Ла Уніоні" та "Ісаррі" з нижчих дивізіонів Іспанії.

До Іспанії вихованець київського "Динамо" грав у "Руху", "Ніві" Бузові, яка потім стала "Кудрівкою".

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 25 тисяч євро.

ФК "Красава" належить російському блогеру-втікачу Євгену Савіну, який засудив агресію РФ проти України на початку повномасштабної війни в 2022 році та емігрував до Кіпру разом з командою. Минулого сезону команда вийшла в елітний кіпрський дивізіон.

Савін, відомий завдяки YouTube-каналу "Красава" з мільйонною аудиторією.

